Star yazarından hayatını kaybeden Yaşar Nuri Öztürk'e: Kendini peygamber sanıyordu

Star yazarı Ersoy Dede, önceki gün hayatını kaybeden Yaşar Nuri Öztürk'ün 'bir proje olarak sahaya sürüldüğünü' iddia ederek, "Nasıl gaza getirdilerse kendisini peygamber sanmaya başlamıştı son zamanlarda" dedi. "Arkasından, daha ziyade din düşmanı Kemalistlerin ağıt yakması bundan olsa gerek" diyen Dede, "Keşke finali bari doğru yapsaydı" ifadesini kullandı

Ersoy Dede'nin, "Bir ‘Yaşar Nuri’ Projesi" başlığıyla yayımlanan (24 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Yaşar Nuri Öztürk de öldü.. Kim bilir kendi farkında mıydı acaba?

Bir proje olarak sahaya sürüldüğünün..

Yoksa sistem, “kullanışlı” gördüğü bu figürden faydalanırken onu da kutsal bir görev ifa ettiğine mi inandırmıştı..

Kimdi Yaşar Nuri?

Arz edelim..

- başörtüleri yüzünden okula alınmayan kızların, islamda başörtüsü olmadığına inandırılması için gereken dinî referanstı..

- dinde reform safsatasının üçüncü cumhuriyet dönemi teorisyeniydi..

- İslam’ı köklerinden koparıp, kendi kurallarıyla baştan yazmaya heveslenmiş yahut yüreklendirilmiş biriydi.

- 28 Şubat generallerinin istediği gibi bir islam için milleti ikna etmekle görevli bir cunta imamıydı..

Daha ötesini söylemek istemem..

Ama nasıl gaza getirdilerse kendisini peygamber sanmaya başlamıştı son zamanlarda..

O kadar ifade edeyim..

Ondandır ki şimdi; “ömrünü islâm tebliğine adadı” dedikleri halde, gerçekten inanan kesimin çok da hayırla yad etmemesi.. Arkasından, daha ziyade din düşmanı Kemalistlerin ağıt yakması bundan olsa gerek.. Keşke finali bari doğru yapsaydı..