Star yazarından Etyen Mahçupyan'a: Hayrola, dipnot olmuşsun

Star yazarı Ahmet Kekeç, "Eğer bir 'üst akıl' varsa ve hele bu ABD ise herhalde eline geçirmiş olduğu fırsatlarıgayet etkin kullanmasını beklersiniz. Bu fırsatların başında maliyetsiz şekilde Türkiye'yi itibarsızlaştırabilecek ve Erdoğan'ı çok zora sokacak basit bir adım bulunuyor. Uluslararası kredi kuruluşlarının Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke olmaktan çıkartacak şekilde not indirmesi" ifadesini kullanan Karar yazarı Etyen Mahçupyan'a tepki gösterdi. Sabah yazarı Melih Altınok'un "İtibarına attığı jiletlerle günden güne 'karikatürleşen' Etyen Mahçupyan'la ilgili analiz yapmak artık abesle iştigal" ifadesini hatırlatan Kekeç, "Haliyle, Melih Altınok’a ve bu satırların yazarına 'dipnot' oldu. Rahmetli babam, 'Ne olursa olsun, insan kendini bu kadar düşürmemeli' derdi" diye yazdı.

Ahmet Kekeç'in "Alın o havucunuzu..." başlığıyla yayımlanan (26 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Hayrola Etyen? Dipnot olmuşsun!

Kibir abidesi olduğu için, tartışmaya girdiklerinin ismini zikretmez (tartıştıkları da bunu hak ederlerdi gerçi), kendisine bir tam yazıyla sataşanlara da yine aynı “kibir tarifesini” uygulayarak dipnotla cevap verirdi.

Kaç zamandır, “üst akıl” diyenlerle dalga geçen ve bu türden cahilce yaklaşımlara karşı eğitimi (“eğitim şart” bile dedi yahu) referans almamız gerektiğini belirten “uzman yazıları” yazıyor.

En son, “Üst akıl yoktur. Üst akıl diye bir şey olsaydı, kredi notumuz düşürülürdü” demeye getiren bir yazı yazdı.

Bunu dediği gün, hangi siyasal odaklarla içli dışlı olduğu belli bir “kredi değerlendirme kuruluşu”, ortada fol yok yumurta yokken (çünkü darbe girişimine rağmen Türkiye büyümesini sürdürmüştü) kredi notumuzu düşürdü.

Haliyle, Melih Altınok’a ve bu satırların yazarına “dipnot” oldu.

Rahmetli babam, “Ne olursa olsun, insan kendini bu kadar düşürmemeli” derdi.