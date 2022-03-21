Star yazarı Sibel Eraslan: Başörtüsüne özgürlük adına ömrümüzü verdik; başörtülü bir kadının copla bir başka kadını dövmesi beni şoke etti

Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan, Adana Emniyeti'nde görev yapan polislerin, Furkan Vakfı üyelerini öldüresiye dövdüğü görüntülere ilişkin olarak, "Başörtülü bir kadının elindeki copla, kemiklerini kırarcasına bir başka kadını dövmesi beni tam anlamıyla şoke etti" dedi.

Eraslan, Furkan Vakfı'nın kadın üyelerine copla vuran polislerden birinin başörtülü olduğuna vurgu yaparak, "Başörtüsüne özgürlük adına ömrümüzü verdik… Tesettürlü kadınların eğitimi ve meslek sahibi olması için göğüs gerdiğiniz onca çile, onca sabır, onca dirençten sonra, başörtülü bir kadının elindeki copla, kemiklerini kırarcasına bir başka kadını dövmesi beni tam anlamıyla şoke etti. Dünya, ne kadar acı ve ağır bir iz..." yazdı.

Ne olmuştu?

Furkan Vakfı’nın 8 tutuklu üyesi için 20 Mart'ta Adana'da düzenlediği eyleme polis müdahale etmişti. Eyleme katılan ve yerde yatan bir vatandaşın öldüresiye dövüldüğüne dair görüntüler kameralar yansımıştı.

Sosyal medyada paylaşılan diğer videoda ise polisin kameralar önünde vakıf üyelerine işkence ettiği görülmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.