Star yazarı: MİT’in internet sitesinde Abdülhamid Han hakkında menfi ifadelere yönelik haberleri görünce "Acaba MİT’in arşivinde Erdoğan hakkında neler yazıyordur" diye düşündüm!

Star gazetesi yazarı Yakup Köse, "Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT binasının açılışında Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın kurmuş olduğu güçlü istihbarat ağından ve diplomatik dehasından sitâyişle bahsederken MİT’in internet sitesinde Abdülhamid Han hakkında menfi ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı! Cumhurbaşkanının 'Ak' dediğine devletin bir kurumunun 'Kara' demesi aslında Türkiye’nin geçiş sürecinin sancısını da gösteriyor." düşüncesini dile getirdi. Köse, "MİT’in internet sitesinde Abdülhamid Han hakkında menfi ifadelere yönelik haberleri görünce "Acaba MİT’in arşivinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında neler yazıyordur" diye düşündüm!" yorumunu yaptı.

Köse, "Mezkûr hâdisenin gündem olması inşallah hayra vesile olacaktır. Yazılarımda sürekli, 'Eski Türkiye,' dediğimiz halktan ve halkın inancından uzak vesayetçi yapının kendi ideolojisi doğrultusunda oluşturduğu devlet hafızasının hâlâ cârî olmasının sakıncalarına dikkat çekiyorum. Özellikle de 28 Şubat cuntasının Müslüman Anadolu halkıyla alâkalı hazırladığı fişler. 28 Şubat’tan kalma bu fişler devletin derin hafızasında geçerliliğini koruyor. Bu fişlerin bir daha kullanılmayacak şekilde imha edilmediğini 15 Temmuz sonrası güvenlik soruşturmalarında gördük. 28 Şubat dönemi mağdur olmuş insanlar darbecilerin haklarında hazırladıkları fişler sebebiyle 15 Temmuz’da FETÖ’cülerle bir tutuldular ve tekrar mağdur edildiler." görüşünü savundu.

Köse, "MİT’in internet sitesinde Abdülhamid Han hakkında menfi ifadeler yer aldığına dair haberleri okurken 'Acaba MİT’in arşivinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında neler yazıyordur' diye düşündüm! Meselâ 28 Şubat sürecinde Erdoğan hakkında atılan manşetlerde (Siyasi hayatı bitti, Muhtar bile olamaz vb.) o zamanki MİT’in dahli ne kadardı?.. O dönemin kadrolarının hazırladığı dosyalarda neler yazıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Köse, "Bu yazdıklarım pek önemsenmeyebilir, hatta teferruat olarak görülebilir ama bizlerin önemsemediği Eski Türkiye’nin hafızasını birileri hâlâ diri tutmaya çalışıyor, sebep?. Yeri geldiğinde de o meşum hafızanın çekmecelerinden dosyaları çıkartıyorlar ve gayeleri için kullanıyorlar. Eski Türkiye’nin tüm menfiliklerinden kurtulmak için ilk önce Müslüman Anadolu halkının aleyhine formatlanmış hafızası çöpe atılmalı." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Erdoğan’ın MİT binası açılışında övdüğü II. Abdülhamid MİT’in sitesinde yerin dibine batırılmış!