Star yazarı: Halka 'ahmak' diyen FETÖ lideri yeni bir saldırıya hazırlanıyor

Star yazarı Ahmet Kekeç, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak, "Saldırıda kullanılan bazı roket mermilerinin TSK envanterine kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. Demek ki, mermiler bir başka “üs”ten temin edildi" dedi. Kekeç, "FETÖ lideri, 'bunların sonu kanalizasyona yuvarlanmak olacaktır' diyor ve 'dünya kamuoyu'nu hatırlatıyor. İkinci bir terör kalkışmasının, dünya kamuoyunda destek bulacağını 'militanlarına' aktarıyor" diye yazdı.

FETÖ liderinin son “videosu”, darbe girişiminin arkasındaki gücü kabak gibi ortaya çıkardı.

İki kere iki dört:

15 Temmuz, bir “Fethullahçı-Amerikancı” darbe girişimidir.

Saldırıda kullanılan bazı roket mermilerinin TSK envanterine kayıtlı olmadığı ortaya çıktı.

Demek ki, mermiler bir başka “üs”ten temin edildi.

Hemen aklımıza “İncirlik” geliyor...

İncirlik’te görevli bir Türk generalinin, darbe bastırılır bastırılmaz Amerika’dan sığınma istemesi “işbirliğini” ve “ortaklığı” ele veriyor.

Bir bilgi daha:

Erdoğan’ı indirmek için “hava takibi” yapan “suikast uçakları”, İncirlik üssünden kalkan yakıt tankerleri tarafından ikmal edildi.

Bir de darbe üssüne, Pensilvanya’ya bakalım.

Rivayet, darbenin “başarısız” olduğu bilgisinin, bazı CIA direktörleri tarafından Pensilvanya’ya bildirildiği yönünde...

Mümkündür.

Pensilvanya’daki zatın hafakanlar geçirdiğini tahmin etmek zor değil... Bunu görüntülerden de izledik. Yabancı televizyon kanallarına açıklama yapan FETÖ lideri öfkeliydi, birtakım hırçın görüntüler sergiliyordu, dengesiz hareketlerle koltuğuna oturup kalkıyordu.

O gün (16 Temmuz’da), utanmadan, darbeyi kınadığını bildiren bir açıklama yaptı.

Bu “işaretle”, Türkiye’deki militanları “kınama kuyruğu”na girdiler. Gazeteleri darbe karşıtı başlıklar attılar...

Müseccel FETÖ taraftarları da, sosyal medyadan, “darbeye lanetler” okudular.

Bunu yaparken, 15 Temmuz’un kurgu olduğunu belirtmeyi de ihmal etmediler tabii...

Darbe karşıtı pozisyon 5 gün sürdü.

Dün, FETÖ lideri, yeniden kameraların karşısına geçti ve temellük edecekleri “yeni pozisyonu” bildirdi.

Maddeler halinde sıralayalım.

BİR- Fethullah Gülen’e göre ortada bir darbe girişimi yok. Sergilenen şey sadece “tiyatro...” Maksat, darbe tehdidini gösterip, hizmet ehlini TSK’dan tasfiye etmek.

İKİ- Ortada bir darbe girişimi olmadığı gibi, darbeye karşı bir direniş de yok. Bu da bir “tiyatro...” (Bir karıncayı dahi incitmediğini söyleyen Fethullah Gülen, darbeyi durdurmak için sokaklara çıkmış milyonlarca insana “ahmak” diyor. “Bir sürü ahmak, bir başarı elde etmiş gibi güle dursun. Düğünler dernekler kursun. O komik durumlarını birer bayram ilan etsinler. Fakat dünya bu meseleyi ele alıyor, bu alaylar kitapların sayfalarına paragraflar halinde öyle işlenecektir.” Halkın direnişine “seviyesizce” saldıran FETÖ lideri, Meclis’i bombalayan, yüzlerce insanı katleden, tanklarını ve jetlerini halkın üzerine süren asker kıyafetli teröristlere tek laf etmiyor.)

ÜÇ- 15-16 Temmuz’da halk, Emniyet birimleri ve ordunun bir bölümü darbe girişimini bastırdı ama iş henüz bitmedi. “Bir sürü ahmak” bir başarı elde etmiş gibi düğünler dernekler kursun, TSK içindeki FETÖ unsurları henüz pes etmiş değil. FETÖ liderinin ağzından dinleyelim: “Onlar düğünler dernekler kursun. Hayatta kalırlarsa, bunun altında öyle ezilecek, öyle hicap duyacak, öyle kızarıp bozaracak, öyle iki büklüm olacaklar ki, ölür giderlerse öbür tarafta, keşke keşke keşke demeden, elleri olmayacak ki başka şey söylesinler.”

DÖRT- FETÖ lideri, “bunların sonu kanalizasyona yuvarlanmak olacaktır” diyor ve “dünya kamuoyu”nu hatırlatıyor... İkinci bir terör kalkışmasının, dünya kamuoyunda destek bulacağını “militanlarına” aktarıyor.

Buradan şu sonucu çıkarmak mümkün:

FETÖ lideri dünya kamuoyundan umutlu... “Güvenle” konuşmasının ve tehditlerini sürdürmesinin arkasında alacaklarını düşündüğü destek var. Amerika’dan da umudunu kesmiş değil...

İki ihtimal var: Ya aldığı bir güvenceyle böyle konuşuyor ve militanlarını “alesta” tutuyor ya da “psikolojik savaş” yürütüyor.

Ne olursa olsun, durum kritik ve “tehlike” geçmiş değil!