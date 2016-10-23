Star yazarı: Erdoğan başkanlığı kendisi kadar güçlü biri gelirse tek adam rejimi oluşturmasın diye istiyor!

Başkanlık sistemi tartışmalarına değinen Star yazarı Ersoy Dede, "Bugünkü anayasal yetkilerle, meclisin ve hükümetin bugünkü aritmetiği ile Erdoğan, sistem değişikliğine neden ihtiyaç duysun ki?.. Eğer bugün hükümet modeli değişikliği istiyorsa kendisinden ziyade, kendinden sonraki dönem için istiyor olmalı. Yanlışlıkla Erdoğan kadar güçlü biri günün birinde iktidara gelirse, ülkeyi karanlığa sürükleyecek tek adam rejimi oluşturmasın diye" dedi. Dede, yazısında "Onu denetleyecek mekanizmalar tesis edilsin diye.. Tek parti dönemi diktatörlük uygulamaları benzeri kâbus günlerine geri dönülmesin diye.. Yoksa Erdoğan zaten Başkan" ifadelerine yer verdi.

Ersoy Dede'nin Star'da yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkanlık sistemine itirazını dile getirirken;

“Bir kişi milli iradeyi temsil edemez, demokrasilerde böyle bir şey yoktur” dedi..

Tamamen gündem saptırma operasyonu..

O da pekâlâ biliyor ki, Recep Tayyip Erdoğan, yakın siyasi tarihimiz boyunca gelmiş geçmiş en güçlü lider..

Kendisi Cumhurbaşkanı.. Kurduğu parti iktidarda.. Kabinesi hükümet..

Yasamada en kuvvetli gruba sahip.. TBMM başkanı kendi partisinden dava arkadaşı..

Şimdi böyle bir adama diyorsunuz ki; “Başkan olup gücü tek merkezde toplayacak, tek adam olacak”.. Allah aşkına bu size de inandırıcı geliyor mu?..

Bugünkü anayasal yetkilerle, meclisin ve hükümetin bugünkü aritmetiği ile Erdoğan, sistem değişikliğine neden ihtiyaç duysun ki?.. Eğer bugün hükümet modeli değişikliği istiyorsa kendisinden ziyade, kendinden sonraki dönem için istiyor olmalı.. Yanlışlıkla Erdoğan kadar güçlü biri günün birinde iktidara gelirse, ülkeyi karanlığa sürükleyecek tek adam rejimi oluşturmasın diye.. Onu denetleyecek mekanizmalar tesis edilsin diye.. Tek parti dönemi diktatörlük uygulamaları benzeri kâbus günlerine geri dönülmesin diye.. Yoksa Erdoğan zaten Başkan..