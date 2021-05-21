Star yazarı Eraslan’dan “Bella Hadid’” yorumu: Kapitalizm, bedenlerini teşhir ettirerek metalaştırdığı kadınların fikir sahibi olmasını istemiyor demek ki

Star gazetesi yazarı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı müşaviri Sibel Eraslan, Filistin'e destek yürüyüşüne katılan ve bazı markaların iş birliğini sonladırdığı model Bella Hadid'e destek çağrılarına ilişkin olarak, "Kişilere değil Filistin’e odaklanalım" yorumunu yaptı. Eraslan, "Kapitalizm, bedenlerini teşhir ettirerek metalaştırdığı kadınların fikir sahibi olmasını istemiyor demek ki" düşüncesini dile getirdi.

"Zeynep Duygu Demir" isimli bir kullanıcı Twitter'da, "Bella Hadid Filistin’e gösterdiği destek sebebiyle kendi sektöründe ciddi anlamda dışlanmaya başladı.. Mıchael Kors Bella’nın afişlerini indirdi, Dior’daki Instagram fotoğrafları şikâyet almaya başladı. Ve Bella bugün Filistin’e destek paylaşımı yapmadı. Eğer bu siyonist baskının kamuoyunu yıldırması, manipüle etmesi istenmiyorsa başkalarına da susmamaları konusunda cesaret vermek için Bella’ya destek olunsa keşke. Katar Havayolları ve Türk Hava Yolları mesela reklamları için artık başka bir isim aramasa" paylaşımını yaptı.

Eraslan, Demir'in paylaşımına "Kişilere değil Filistin’e odaklanalım" yanıtını verdi. Demir'in "Meselenin aslı Filistin’den bağımsız değil ki.. uluslararası kamuoyunda Filistin’in daha da görünür olması için destek verenlerin sindirilmemesi gerekir.." yanıtına Ersalan, "Kapitalizm, bedenlerini teşhir ettirerek metalaştırdığı kadınların fikir sahibi olmasını istemiyor demek ki..." ifadesini kullandı.