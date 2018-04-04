Star yazarı, Demet Akalın'ın çağrıldığı hâlde katılmadığı davetleri sıraladı: "Yine gelmez" demişlerdir!

Star yazarı Ersoy Dede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sınır birliklerine ziyaretine davet edilmediği için kişisel Twitter hesabında sitem eden şarkıcı Demet Akalın'a tepki gösterdi. Dede, Akalın'ın çağrıldığı hâlde katılmadığı toplantıları sıralayarak "Acaba ‘kesin gelmez yine’ deyip listeden çıkarmış olabilirler mi? Zira benim bildiğim Demet Akalın, böyle protokoler organizasyonlarda kalabalık ekiple birlikte olmaktan çok da hoşlanan biri değil" dedi.

Ersoy Dede'nin "Can Dündar neden BBC’de duvara tosladı?" başlığıyla yayımlanan (4 Nisan 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Demet Akalın çağrıldığı her organizasyona gidiyor mu?

Hatay sınırında sanatçıların sporcuların gazetecilerin bir arada olduğu muhteşem bir program yapıldı. Kimler yoktu ki?.. Yüzlerce sanatçı.. Elbette biz organizasyonu izleyenler için sanki herkes oradaymış gibi geliyor ama programa dahil olmak isteyip de bir nedenle bulunamayanlar da gönül koymuş anlaşılan. Misal Demet Akalın... Davet edilmediğini söylüyor. Olabilir mi?.. Elbette. Peki neden?. Acaba ‘kesin gelmez yine’ deyip listeden çıkarmış olabilirler mi?. Zira benim bildiğim Demet Akalın, böyle protokoler organizasyonlarda kalabalık ekiple birlikte olmaktan çok da hoşlanan biri değil.. Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğindeki Yeni AKM tanıtım toplantısına da gelmedi, Enerji Bakanımız Berat Albayrak’ın Enerji Veren Kadınlar Ödül Törenine de, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ev sahibi olduğu Cevahir’deki Çocuk İstismarı konulu toplantıya da.. Hoşlanmıyor galiba.. İyi de neden kızdı peki bu defa?. Şeytan sor diyor; “Hande Yener’i aldınız beni almadınız..” kavgası mı yoksa bu?

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına katılan askerlere destek vermek için Hatay’a giden sanatçı ve sporculardan oluşan heyetin bileşenlerini eleştiren şarkıcı Ebru Polat, benzeri etkinliklere hep aynı isimlerin çağrılmasından şikayetçi olmuştu.

Kişisel Twitter hesabından "Niye devlet ile olan işlerde hep aynı ekip gidiyor”sorusunu yönelten Polat, "Biz de Afrin'e gitmek, askerlerimizin yanında olmak istiyorduk... Kim var yenilerden? Kimse yok” yorumunda bulunmuştu.

Demet Akalın da Polat’a destek vererek, "Bizi arayan olmaz canm! Tekelde!" ifadesini kullanmıştı. Polat, Akalın’ın yorumu üzerine şunları söylemişti:

"Evet bizi hiç çağıran yok. Biz de devletimizin yanında olmak, ülkemiz için, askerlerimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızla yan yana olmak istiyoruz."