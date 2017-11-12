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Star yazarı: Büyükada toplantısı darbe girişimi toplantısıysa, katılımcılar neden başka suçlardan yargılanıyor?

"Samimiyetle söylüyorum ki, çok ikna edici görünmüyor"

12 Kasım 2017 16:56

Star yazarı Ersoy Dede, Büyükada'da toplantı yaparken tutuklanan, daha sonrada serbest bırakılan insan hakları savunucularının yaptıkları toplantının savcı tarafından "15 Temmuz'un karargahı" olarak görüldüğünü yazdı. Dede, "Toplantı darbe girişimi toplantısıydı ise eğer, katılımcılar neden bundan değil de başka suçlardan yargılanıyor?" diye sordu.  "Anlamaya çalışıyorum" diyen Dede, "Ve de samimiyetle söylüyorum ki, çok ikna edici görünmüyor" ifadesini kullandı.

Dede'nin "Büyükada ve 15 Temmuz" başlığıyla (12 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı olduğu iddiasıyla FETÖ’cü eski CIA uzmanı Henri Barkey’e yakalama kararı çıkarttı. Haberi dün gazetemizin birinci sayfasında okumuş olmalısınız.. Barkey, 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada Splendid Otel’de yapılan toplantının tertipleyicisi olmakla suçlanıyormuş.. Savcılık buradan hareketle, 15 Temmuz girişiminin bu buluşmayla organize edildiğini düşünüyor. Dolayısıyla bu toplantının beyni kabul edilen Barkey’i de önemsiyor.. Bu iddia doğru olabilir.. Olmayabilir de.. Yalnız ortada çok ilginç bir durum var.. 15 Temmuz’dan bu yana bir tarafta Akıncı Üssü’nde organize olan bir darbe girişimini ve onun Pensilvanya ayağını konuşuyorduk.. Bir de tam olarak ne olduğunu anlayamadığımız bir Büyükada toplantısını.. Şimdi ise anlıyoruz ki, savcılar Büyükada’yı, 15 Temmuz’un karargâhı olarak görüyormuş.. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum.. Elimde kozmik bilgiler falan yok.. Ne yazılırsa onu okuyoruz.. Öyle diyorlarsa öyledir.. Ancak, Osman Kavala hakkındaki tutuklamaya sevk yazısına kadar ben, Büyükada toplantısının, 15 Temmuz’un tertiplendiği toplantı olduğunu ne bir iddianamede ne de bir suçlamada görmüştüm.. Bir ‘casusluk’ ithamı vardı, o da 17 sayfalık iddianameye konmadı zaten.. Ama Barkey ile ilgili suçlamada '15 Temmuz’ yazıyor.. Bir yerde film kopmuş gibi anlaşılan. Yani o toplantı darbe girişimi toplantısıydı ise eğer, katılımcılar neden bundan değil de başka suçlardan yargılanıyor?. Anlamaya çalışıyorum.. Ve de samimiyetle söylüyorum ki, çok ikna edici görünmüyor..

 

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