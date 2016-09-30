Star yazarı: AK Partililerin Gülen'le çektirdiği fotoğraf, Başbakan'la üyesi olduğumuz Whatsapp grubuna da geldi

Star yazarı Resul Tosun, 12 AKP milletvekilinin Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'i ziyaret etmesiyle ilgili fotoğrafının Başbakan Binali Yıldırım'ın da üyesi olduğu Whatsapp grubuna geldiğini söyledi. Tosun, "Aynı fotoğraf başbakanla üyesi olduğumuz Whatsapp grubuna gelince Başbakan da 'Bizim için örgütle etkin mücadele de milat 17/25 sonrasıdır. Öncesine yönelik paylaşımlar ve söylemler bu mücadeleye katkı sağlamadığı gibi muhabbetimize de zarar verir. Bu yanlışa düşmeyelim' mesajını göndererek ikaz etti" diye yazdı.

Resul Tosun'un Star gazetesinin bugünkü (30 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'FETO’yla poz veren vekiller ve itibar suikastı' başlıklı yazısı şöyle:

Evet bugünlerde herkesin en çok korktuğu şey FETÖ ile birlikte anılmak veya FETÖ ile irtibatı olduğunu gösteren bir bilgi veya belge içinde yer almak.

Nasıl korkulmasın ki, kuzu postuna bürünmüş, karıncayı bile ezmez diye bilinen insanların birer canavar oldukları ve gözlerini kırpmadan insanları katlettikleri görüldü.

İsimleri cinayetlerle kumpaslarla ve hak ihlalleriyle anılır oldu.

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İktidar partisinden bir grup milletvekili işte bu korkuya maruz kaldılar.

Gazetelere yansımadan önce sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf iktidar partisi muhaliflerini mal bulmuş Mağribi’ye çevirdi.

Kimi manşetten vererek saldırdı. Kimi önceyazarları vasıtasıyla itibar suikastı yaptı/mağdur etti, sonra da mağdurların beyanlarını yayınlayarak sözde gazetecilik icra etmiş oldu.

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F.G. ve cemaatiherkes nazarında ahlaklı dindar nesil yetiştirmeye çalışan iyi niyetli insanlardı.

Bu cemaate baştan beri mesafeli olmama ve fikirlerini yazdığım yazılarla açıkça eleştirmeme rağmen ben de eğitim alanında başarılı olduklarına inanmış ve yurt dışı gezilerimde okullarını ziyaret ile onları takdir et

miştim.

17/25 Aralıkdarbe teşebbüsünde hele de 15 Temmuz darbe/işgal girişiminde gerçek yüzleri ortaya çıkınca, artık hiç kimsenin bu yapıya karşı iyi niyet beslemesi, onlarla birlikte görülmesi ve onlara destek olması bağışlanabilir bir durum asla değildir.

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Bunun ölçüsü başbakanın söylediği gibi 17/25 Aralık 2013’tür.

17/25 Aralık milattır.

Bu tarihten önce bu cemaatle bir biçimde ilişkisi olanları töhmet altında bırakmak doğru değildir.

O tarihe kadar herkes iyi niyetle çocuğunu okullarına vermiş, gazetesini almış, kurumlarında çalışmış, derneğine yardım etmiş, bankasına para yatırmış hatta mensuplarıyla akrabalık kurmuş, kız almış kız vermiş olabilir.

17/25 Aralık’tan önceki hiçbir ilişkiyi kişiler aleyhinde kullanmak insani de değildir, ahlaki de değildir.

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Dolayısıyla 2012 yılında parti yönetiminin bilgisi dahilinde ABD’ye giden ve bir arkadaşlarının davetiyle F.G’yi ziyaret edip fotoğraf çektiren milletvekillerini de FETÖ ile ilişkili göstermek bu fotoğrafı kullanarak yayınlar yapmak objektif, dürüst ve ahlaklı insanların yapacağı bir iş değildir.

Bu fotoğrafı yayınlayanlar eğer FETÖ’nün algı operasyonuna alet olduklarını bilerek yapıyorlarsa bunun anlamı terör örgütüne destek vermek demektir.

Yok sırf gazetecilik adına yapıyorlarsa kelimenin tam anlamıyla itibar suikastıdır.

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Bu fotoğraf daha basına çıkmadan benim telefonuma da geldi. Gönderen arkadaşa sordum, “İlişkiler ortaya çıkıyor hesap verecekler” dedi. Ona, “17/25 Aralık’tan önceki fotoğrafın bilginin ve belgenin delil olmayacağını bu şekilde insanları mağdur etmemek gerektiğini” söyledim, ikaz ettim.

Aynı fotoğraf başbakanla üyesi olduğumuz Whatsapp grubuna gelince Başbakan da“Bizim için örgütle etkin mücadele de milat 17/25 sonrasıdır. Öncesine yönelik paylaşımlar ve söylemler bu mücadeleye katkı sağlamadığı gibi muhabbetimize de zarar verir. Bu yanlışa düşmeyelim” mesajını göndererek ikaz etti.

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Son olarak şunu söylemekte fayda var ki, siyasetçi hangi düşünce, cemaat veya gruba mensup olursa olsun bütün vatandaşları ziyaret edebilir, onlarla çay içebilir, yemek yiyebilir ve fotoğraf çektirebilir. Siyasetin

doğasında bu vardır.

Dolayısıyla siyasilerin birileriyle fotoğrafının bulunması mensubiyet delili olmaz.

Unutmayalım, FETÖ algı oluşturmak için her yolu deniyor!