Star yazarı: ABD, PKK'ya "Türkiye'de yenildiniz, Rakka'da IŞİD için bize lazımsınız" talimatı verdi!

Star gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu, ABD’nin PYD’yle birlikte IŞİD’in başkenti ilan ettiği Rakka’nın kuzeyinde operasyon yapmasına ilişkin olarak, “ABD terör örgütüyle ortaklık yapıyor” ifadelerini kullandı. Suriye’de ABD askerinin üniformasının üzerine PYD amblemi takması ve PKK’nın Nusaybin’den çekildiğini açıklamasının ardından bir yazı kaleme alan Star gazetesi yazarı Kartoğlu, “Ve PKK’ya da 'Türkiye’de yenildiniz, giderek yok oluyorsunuz. Orayı bırakın, buraya odaklanın, DAEŞ için bize lazımsınız' talimatını verdi. Bugün net biçimde okunan bu” diye yazdı.

Mustafa Kartoğlu’nun bugünkü (27 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

ABD Başkanı Barack Obama’nın “Asker botu değmeyecek” dediği Suriye’de hiç de öyle olmadı. ABD askeri Suriye’ye girdi, önüne PKK/PYD militanlarını alarak DAEŞ’in başkent ilan ettiği Rakka’ya operasyon başlattı.

Ve PKK’ya da “Türkiye’de yenildiniz, giderek yok oluyorsunuz. Orayı bırakın, buraya odaklanın, DAEŞ için bize lazımsınız” talimatını verdi.

Bugün net biçimde okunan bu.

Düne kadar PKK’ya ‘hizmetlerine karşılık’ Suriye’nin kuzeyinde ‘toprak’ vaat eden ve büyük bölümünü de veren ABD, bugün örgütün önüne yeni havuç olarak petrolü koydu; DAEŞ’in Rakka’dan çıkardığı ve Esad-İran-Rusya üzerinden dünyaya sattığı petrolü...

PKK da, militanlaştırdığı ve ‘devlet kurma’ vaadiyle kandırdığı Kürt gençlerini önce Türkiye’de ölüme gönderdi, şimdi de Rakka’da DAEŞ’in önüne atıyor.

Ölenlerin kanlarına karşılık DAEŞ petrolüne konmayı hayal ediyor!..

Yeni ‘havuç’, Kandil’deki PKK heyetinin de iştahını kabartmış görünüyor. Zira hem halk nezdinde yenildiler hem de askeri olarak... Şimdi bu yenilgiyi ‘çekilme’ olarak örtmeye çalışıyor, ölüme gönderdiği militanlar ve aileleri üzerinde propaganda yapıyorlar...

***

2 Aralık 2015’ten bu güne kadar ne olduğuna bakalım:

Polisin, bombalı hendeklerle işgal edilen Sur’da başlattığı ilk operasyona iki hafta sonra asker de katıldı. Ardından Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik, Dargeçit, Yüksekova, Şırnak ve Silvan’a yönelik operasyonlar başladı.

Operasyonlarda 9 bin polis, asker ve korucu görev yaptı.

Bugün bu merkezlerden sadece Şırnak ve Nusaybin’de operasyonlar devam ediyor, diğerler şehirler başarıyla teröristten ve bombalardan temizlendi, şimdi yeniden inşa projeleri çiziliyor.

Nusaybin ve Şırnak’ta da operasyonlar bitmek üzere.

Sadece Nusaybin’de 438 terörist etkisiz hale getirildi, 67 terörist teslim oldu.

Ve en önemlisi ‘hiçbir sivil zarar görmedi’.

***

PKK önce halk nezdinde kaybetti.

Zira hendekler ve bombalı tuzaklarla insanlar evlerine hapsedildi. Yüzbinlerce Kürt evlerini terkederek akrabalarının yanlarına yerleşti veya devlet tarafından misafirhanelere yerleştirildi.

Teröristlere direnenler vahşice infaz edildi.

Ardından polis ve asker operasyonları başladı ve her sokağa, her eve tek tek girilerek temizlendi.

Bugün gelinen noktada ‘yenilgiyi’ PKK’nın tepe yönetimi Kongra-Gel açıkladı.

Örgütün ‘çekilme’ açıklamasının arkasında, Batı’dan “Türkiye de operasyonları durdursun” diye baskı yapması beklentisi var.

Ancak ne güvenlik kaynakları, ne de hükümet yetkilileri ‘operasyonların durdurulması’ ifadesini ağzına almıyor.

İfade net; “Operasyonlar bitmedi, son terörist etkisiz hale getirilinceye veya teslim oluncaya, son el yapımı bomba imha edilinceye ve son mühimmat ele geçirilinceye kadar devam edecek.”

***

ABD Rakka operasyonuna 500 askerle destek veriyor. Aslında bu ‘resmi’ rakam. Gerçekte ABD’nin kaç ‘profesyonel’i sahaya sürdüğünü bilmiyoruz.

ABD tarafından dün yayınlanan iki fotoğraf ise ‘müttefik’in diğer yüzünün göstergesi; iki ABD askerinden birinin omzunda YPG, diğerininkinde YPJ rozetleri takılı fotoğraflar bunlar.

Bu görüntü, ABD’nin toprak, ülke, devlet ve petrol havucunu ne kadar ‘ballandırdığını’ gösteriyor.

Görünen o ki, PKK terör örgütü olarak dünya çapında tescillense de, PYD, YPG ve YPJ’nin PKK’nın yan kolları olduğu bütün ‘batılı müttefikler’in temsilcileri tarafından itiraf edilse de, ‘büyük güç’ olmanın avantajını kullanıyor ABD.

Ve bir terör örgütü ile ‘ortaklık’ yapıyor.