Star: Yargıtay ve Danıştay üyelikleri düşürülecek, yüksek hâkimlik tarih olacak

Star gazetesi bugün ‘’Jüritokrasi son buluyor’’ okuyucuyla buluştu. ‘Yargıçlar yönetimi’ olarak bilinen ve ve oligarşik bir yönetim biçimi olana jüritokrasi benzetmesi yapan gazetenini haberine göre, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin üyelikleri düşürülerek boşalan yerlere HSYK tarafından yeni atamalar yapılacağı ve hakimler arasındaki ‘yargıç’ ile ‘yüksek yargıç’ ayrımı kaldırılacağı öne sürüldü.

Star’ın bugün (7 Mart 2016) Lütfü Kaplan imzasıyla yayımlanan haberi şöyle:

Gaz Yüksek yargıdaki “yüksek hakimlik” algısını değiştirecek çalışma başlatıldı. Zaman zaman hükümetlerle girdikleri polemikler nedeniyle “jüristokrasi” eleştirileri de alan yüksek yargı organı üyelerinin, 1. sınıfa ayrılmış ilk derece mahkemesi hakimi emsalleri gibi muamele görmeleri sağlanacak. Yapılacak düzenlemeyle önce Yargıtay ve Danıştay üyelerinin üyelikleri düşürülecek. HSYK, boşalan yerlere yeni atamalar yapacak.

Edinilen bilgiye göre istinaf mahkemelerinin bu yıl içinde devreye girmesiyle birlikte Yargıtay ve Danıştay’a gelen dosya sayılarında yüzde 90’a varan azalmalar olacak. İstinaf mahkemelerinin uzman hakim ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Yargıtay ve Danıştay’ın üye yapısında değişikliğe gidilecek. Yapılacak yasal bir düzenlemeyle Yargıtay ve Danıştay’ın mevcut üyelerinin üyelikleri ilk etapta düşürülecek.

Ayrım kalkacak

Yargıtay’ın ve Danıştay’ın üye sayısı yarı yarıya varan oranda azaltılacak. Ardından HSYK, üyelikleri düşenler veya birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar arasından yeni atamalar yapacak. Fiiliyattaki yüksek yargıç, yargıç ayrımı ortadan kesin bir şekilde kaldırılacak. Yargıtay ve Danıştay üyeleri de birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar oldukları için önemli bir kısmı istinaf mahkemelerinde, geri kalan kısmı ise ilk derece mahkemelerinde görevlendirilecek.

Mevcut yasalarda; Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi üyelerine, ilk derece mahkemesi hakimlerinin üzerinde bir “yüksek hakimlik” statüsü vermiyor. Hakimlik mesleği yönünden Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile ilk derece mahkemelerinde görev yapan 1. sınıf hakimler eşit.

Yargıtay ve Danıştay üyeleri de 1. sınıfa ayrılmış hakimler ve savcılar arasından seçiliyor. Ancak seçildikten sonra fiiliyatta “yüksek hakimlik” elde edilmiş gibi bir izlenim oluşturuyorlar.

Görev değişikliği

Bir Yargıtay veya Danıştay üyesi kendi istemediği sürece 65 yaşına kadar görevine devam edebiliyor. Yapılacak düzenlemeyle 65 yaşına kadar görev yapma durumu ortadan kaldırılacak. Tıpkı ilk derece mahkemelerinin hakimleri gibi HSYK kararnameleriyle görev yerleri değişebilecek. Yargıtay üyesi HSYK kararnamesiyle ilk derece mahkemesi hakimliği veya savcılığına atanabilecek.