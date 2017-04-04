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Medya

Star TV'nin yeni dizisi 'Söz', reyting yarışına kaçıncı sıradan girdi?

'Kırgın Çiçekler' dizisi, ikinci sırada yer aldı

04 Nisan 2017 15:44

Pazartesi günü ekrana gelen yapımların reyting oranları belli oldu. Total'de Show TV'de ekrana gelen "İçerde" dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada ATV'de yayınlanan "Kırgın Çiçekler" dizisi, üçüncü sırada ise TV8'de ekrana gelen "Survivor" yarışması yer aldı. Star TV'nin yeni dizisi "SÖZ", dün akşam (3 Nisan 2017) ekrana gelen ilk bölümüyle Total'de 4'ncü, AB'de 6'ncı sırada yer aldı.

AB grubunda yine "İçerde" birinci olurken, ikincilik "Survivor"ın, üçüncülük ise "İsimsizler"in oldu.

3 Nisan 2017 tarihli reyting listesi şöyle: 

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