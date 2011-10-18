T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Star TV satıldı İSTANBUL (A.A)

18 Ekim 2011 14:48

-Star TV satıldı İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - Doğan Yayın Holding A.Ş, Star TV'nin 327 milyon dolar karşılığında Doğuş Yayın Grubu'na satışına ilişkin sözleşme imzalandığını bildirdi. Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin (Star TV) tamamı ödenmiş 391 milyon 500 bin lira olan sermayesinin yüzde 99,99'unu temsil eden beheri 1 TL nominal değerli 391 bin 500 adet hisse senetlerinin 327 milyon dolar bedel üzerinden Doğuş Yayın Grubu'na satışı ve devri konusunda ''Hisse Alım ve Satım Esaslarına İlişkin Sözleşme''nin imzalandığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu satış bedelinin 151 milyon dolarlık kısmının, gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben, hisse senetlerinin satış ve devir işleminin kapanışının yapıldığı tarihte nakden ve peşin olarak, kalan 176 milyon doların ise 2 yıl vadeli ödeneceği ifade edildi. Hisse senedi satış ve devir işleminin sonuçlanmasının RTÜK ve Rekabet Kurumu izinlerine tabi olduğu belirtilen açıklamada, Star TV'nin ay sonuna kadar elde edeceği her türlü gelir ve giderin Doğan Grubu'na ait olacağı, ön mali kapanış tarihi itibariyle, Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin alacak ve borçlarının mümkün olduğunca eşitlenmesinin sağlanacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24