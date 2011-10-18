-Star TV satıldı İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - Doğan Yayın Holding A.Ş, Star TV'nin 327 milyon dolar karşılığında Doğuş Yayın Grubu'na satışına ilişkin sözleşme imzalandığını bildirdi. Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin (Star TV) tamamı ödenmiş 391 milyon 500 bin lira olan sermayesinin yüzde 99,99'unu temsil eden beheri 1 TL nominal değerli 391 bin 500 adet hisse senetlerinin 327 milyon dolar bedel üzerinden Doğuş Yayın Grubu'na satışı ve devri konusunda ''Hisse Alım ve Satım Esaslarına İlişkin Sözleşme''nin imzalandığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu satış bedelinin 151 milyon dolarlık kısmının, gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben, hisse senetlerinin satış ve devir işleminin kapanışının yapıldığı tarihte nakden ve peşin olarak, kalan 176 milyon doların ise 2 yıl vadeli ödeneceği ifade edildi. Hisse senedi satış ve devir işleminin sonuçlanmasının RTÜK ve Rekabet Kurumu izinlerine tabi olduğu belirtilen açıklamada, Star TV'nin ay sonuna kadar elde edeceği her türlü gelir ve giderin Doğan Grubu'na ait olacağı, ön mali kapanış tarihi itibariyle, Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin alacak ve borçlarının mümkün olduğunca eşitlenmesinin sağlanacağı belirtildi.