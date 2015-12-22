Star: Terör bittiğinde Sur'un çoğu yeşil alan olacak, vatandaş TOKİ'nin yapacağı lüks konutlara taşınacak

Hükümete yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, Doğu ve Güneydoğu'da tırmanan çatışma ortamı sonrası halkın bölgeyi terk etmesine ilişkin olarak, halkın HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gülten Kışanak’ın oturduğu yer olarak özellikle belirttiği Diclekent gibi yeni yaşam alanlarının kurulmasını istediğini yazdı.

Star, On binlerce yurttaş özel güvenlik bölgesi ilan edilen ve eğitimin durduğu ilçelerdeki göç dalgasıyla ilgili "TOKİ Göreve" manşetiyle çıktı. Çatışmalarla harabeye dönüşen bir kenti andıran Sur’da halkın ‘teröristlerin tehdidiyle’ evlerini terk ettiğini öne süren Star, hükümetin bunun için kolları sıvadığını belirtti.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Teröristler temizlendikten sonra bazı mahallelerin yeni baştan inşa edilmesi gerekiyor. Başbakan Davutoğlu’nun ‘Herkes evine dönebilecek’ sözü verdiği vatandaşların umudu ise TOKİ. HDP’li belediyelerin binbir bahaneyle engellemeye çalıştığı TOKİ’nin projeleri ise hazır. Terör bittiğinde vatandaş gecekondu yerine lüks konutlarına taşınacak.”