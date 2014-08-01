Star: Ramazan Akyürek, paralel dinlemeleri 'muhtar' sistemiyle koordine etti

Star gazetesinde yer alan bir haberde, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in “Türkiye’nin 30 ilindeki emniyet teşkilatı içinde kendisine sadık polis müdürlerini yönlendirdiği ve yapılan tüm dinlemelerden haberdar olduğu” iddia edildi.

Haberde, Hrant Dink suikastının azmettiricisi olmakla suçlanan Erhan Tuncel’in cinayetin perde arkasında olduğunu iddia ettiği Ramazan Akyürek’in “paralel yapının ‘muhtar’ ismini verdiği bir sistemle tüm emniyet ayağını yönettiği” öne sürüldü.

Star gazetesinin bugünkü (1 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan, “Muhtar Ramazan” başlığıyla yayımlanan, Helin Şahin imzalı haber şöyle:

'Muhtar Ramazan'

Emniyet içindeki paralel yapı iddiaları üzerine başlatılan ‘Casusluk’ ve ‘Yasa dışı dinleme’ soruşturmasını yürüten savcılardan ilginç tespit. Paralel yapının emniyet içindeki oluşumunun, gazeteci Hrant Dink cinayeti sonrası emniyette “sil” işlemi yapan dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’e bağlı olarak “muhtar” sistemiyle hareket ettikleri belirtildi. Mevcut hiyerarşiyi devre dışı bırakarak devletin imkanları kullanan polislerin sadece Akyürek’i muhatap aldıkları ve her şeyi ona bildirdikleri tespit edildi.

'Tüm dinlemelerde aynı imza'

Savcılık, süren soruşturma kapsamında paralel yapının devletin olanaklarını kullanarak devletin birliğini bozmak için tüm imkanları kullandığını tespit etti. 17-25 Aralık yargı darbesi girişimiyle deşifre olan yapının Emniyet teşkilatı içindeki liderinin Emniyet İstihbarat Dairesi eski Müdürü Ramazan Akyürek olduğu belirtildi. Akyürek’in, Türkiye’nin 30 ilindeki emniyet teşkilatı içinde kendisine sadık polis müdürlerini yönlendirdiği ve yapılan tüm dinlemelerden haberdar olduğu kaydedildi.

'Paralel hiyerarşi kurulmuş'

Polislerin yapmak istedikleri tüm dinlemelerde Ramazan Akyürek’in bilgisi dahilinde hareket ettikleri ve tıkandıkları noktada derhal Akyürek’e bilgi verip hemen dinleme kararı aldırdıkları saptandı. Savcılık, polislerin yasalara göre bağlı oldukları valiliklere bilgi vermesi gerekirken (Normalda izlenmesi gereken hiyerarşik düzen: Kolluk-Valilik-İçişleri Bakanlığı) bu yasal hiyerarşik düzeni ihmal ederek “Muhtar” denilen sistemle (kendi kendilerine) hareket ettikleri ve sadece Akyürek’e bilgi verdiklerini tespit etti.

'Dosyadaki paralel emniyetin delilleri'

Paralel yapının şüpheli polisleri ile avukatlarının yok dedikleri deliller ve iddialardan bazıları ise şöyle:

- 20.05.2013 tarihinde İstanbul Emniyeti İstihbarat Daire Başkanlığı’nın kullandığı Karar Takip Sistemi tamamen değiştirildi. Böylece, bu tarihten önceki tüm kayıtların bilgisi yok edildi.

- İstanbul İstihbarat Şube’de 2008-2013 yılları arasında yıllık ortalama 9 bin civarında iletişime müdahale kararı alındı. Bu kararların takip edildiği İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki (Ramazan Akyürek’in birimi) bilgisayar programı 15.04.2013’te silindi.

- İstanbul bölge illerinden gelen (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Skarya) mahkeme dinleme karar talepleri İstanbul nöbetçi Ağır Ceza Mahkemeleri’ne İstanbul polisi tarafından götürüldüğünden, İstanbul polisi çevre illerdeki dinlemeleri ve soruşturmalrı da kontrol altında tuttu.

-Gerçek dışı isimlerle, imei numaraları üzerinden dinlemeler yapıldı.

- Yasal dünleme süresi tamamlanınca yine aynı imei adresine farklı isimle dinleme kararları alındı.

- İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan belirtilen imei adreslerine bağlı kullanılan tüm telefon hatlarının bilgisi alındı.

- Başbakan Erdoğan’ın yabancı ülke yöneticileriyle yaptığı görüşmeler kaydedildi.

- MİT Müsteşarı ve birçok üst düzey devlet görevlisi uydurma iddialar ve isimlerle yıllarca dinlendi. Binlerce kişi sahte isimlerle dinlendi.

- TİB’deki dinleme arşivi 18 Aralık 2013’te savcı Adnan Çimen tarafından istendi ve harddisklerin akibeti belli değil.

- Sözde Selam-Tevhid örgütü dosyasının arşiv kaydı ve paraflı örneği emniyette yok edildi.