-Star Rafinerisi'nin temeli salı günü atılacak İZMİR (A.A) - 21.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 25 Ekim Salı Günü İzmir'in Aliağa ilçesinde temeli atılması beklenen Star Rafinerisi'nin, 5 milyar dolar yatırım bedeli ile Türkiye'de tek noktaya yapılacak en büyük özel sektör yatırımı olma özelliğini taşıdığı bildirildi. SOCAR&Turcas Grup Şirketleri Üst Yöneticisi (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Hilton Oteli'nde düzenlenen basın toplantısında, Petkim'i 2008 yılının mayıs ayında satın alan SOCAR&Turcas Grubu'nun, rafineri-petrokimya-enerji-lojistik entegrasyonunu gerçekleştirmek üzere çalışmalara başladığını, gece gündüz süren çalışmalarla 25 Ekim'de Star Rafinerisi'nin temelinin atılması noktasına geldiklerini söyledi. Yavuz ''25 Ekim Türk sanayisi için tarihi bir gün olacak, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras bu rafineri olacak'' diye konuştu. Star Rafinerisi'nin Türkiye'de tek noktaya yapılacak en büyük özel sektör yatırımı olma özelliğini taşıdığını ve yatırımın İzmir ve Türkiye için gurur abidesi olacağını kaydeden Yavuz, şöyle devam etti: ''Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına kadar Petkim yarımadasını hammadde güvenilirliği sağlayacak rafineriye sahip, 6 milyon ton petrokimyasal üretebilen, en az 1 milyon TEU kapasiteli konteyner terminali ve entegre liman ve lojistik alana sahip, yarımadanın enerji ihtiyacının fazlasını üretebilen, yerli-yabancı yatırımcıların yer aldığı kümelenme modelini hayata geçirmiş, Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biri haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonumuz çerçevesinde yapacağımız yatırımların en büyüğü 5 milyar dolar yatırım bedeli ile Star Rafinerisi'dir. 10 milyon ton kapasiteli rafinerimiz ülkemizin tek noktaya yapılacak en büyük özel sektör yatırımı olup, son yıllarda gerçekleştirilen en büyük yerlileştirme projesidir.'' Star Rafinerisi'nin 2015 yılında devreye alınmasının planlandığını kaydeden Yavuz, ''Rafineri, grubumuzun Petkim yarımadası üzerindeki 'Value-Site' projesinin temel basamağı olup, istihdam yaratarak ve rekabet gücünü artırarak, bölge ve ülke ekonomisine önemli derecede katkı sağlayacaktır. Rafineri, bölgemize çok önemli bir istihdam kaynağı da olacak. İnşa aşamasında yan sanayimiz ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. Rafineri devreye alındığında ise yaklaşık 1000 kişiye kalıcı istihdam sağlamayı hedefliyoruz'' dedi. Yavuz, Petkim'in özelleştirilmesinin, ''Bir Millet İki Devlet'' algısına dayanan Türk-Azeri kardeşliğini ekonomik akıl ile donatarak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirterek, bu ortaklık ile ''hammadde kaynağı ile pazarı birleştiren muhteşem bir sinerjinin oluştuğunu'' ifade etti. -Rafinerinin özellikleri- Toplantıda, Başbakan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in temelini atması beklenen yıllık 10 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olacak Star Rafinerisi'nin özellikleri hakkında bilgi verildi. Rafinerinin dünyanın en ileri rafineri teknolojisine ve çevre standartlarına, ayrıca tek bir petrol ürününe bağımlı kalmadan, Ural, Azeri, İran ve Kerkük petrollerini işleyebilecek esnek üretim proseslerine sahip olacağı bildirildi. 2015 yılında devreye alınması planlanan Star Rafinerisi'nde yıllık 1 milyon 660 bin ton üretilecek nafta ile Petkim'in bugün yüzde 80'in üzerinde ithalatla karşıladığı üründe dışa bağımlılığın sıfır noktasına ineceği belirtildi.