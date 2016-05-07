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Star: Obama'nın FETÖ'ye karşı gerekli adımları atmamasının arkasında başörtülü paralel danışmanı çıktı!

"Mısırlı danışman Mogahed önceki yıllarda Zaman'a röportaj vermiş"

07 Mayıs 2016 11:14

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen için ABD Başkanı Barack Obama'nın başörtülü danışmanı Mısırlı Dalia Mogahed'in devreye girerek iade işlemlerine engel olduğunu iddia etti.

Ayrıca Gülen’in iade edilmesini engelleyen isimler arasında olduğu iddia edilen Pensilvanya Senatörü Bob Casey’e 25 bin dolar ödeme yapıldığı öne sürüldü. 

Star'ın, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın terörizm ve radikal İslam alanlarındaki eski danışmanı olan Profesör Paul L. Williams’a dayandırdığı iddiasına göre, Obama’nın danışmanı Dalia Mogahed'in Gülen cemaatini öven açıklamalarının iade sürecinde etkin rol oynadığı ileri sürüldü. Haberde, "Mogahed paralel yapıyı yere göğe sığdıramayan demeçlerle savunmuş" ifadeleri yer aldı.

Haberde, Mogahed'in önceki yıllarda Zaman gazetesine verdiği bir demeçten şu sözlerine yer verildi:

“Gülen hareketi, kendini bir amaca adamış insanların bir araya gelip iyilik için çalıştıklarında nelerin mümkün olabileceğine ilişkin en iyi modeldir. Ben ayrıca bu hareketin Müslümanların neler başarabileceğine ilişkin ilham verici olduğunu düşünüyorum.” 

 

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