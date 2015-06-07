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Star muhabiri, Diyarbakır'daki patlamayı haber yapmayan gazetesinden istifa etti
Yusuf Uyanık: HDP mitinginde yaşanan patlamayı haber değeri görmeyen STAR Gazetesi’nin Batman Muhabirliğini bıraktığımı bildiririm
Star gazetesi'nin Batman muhabiri, gazetesinin Diyarbakır'daki HDP mitingine düzenjlenen saldırıyı haberleştirmemesine tepki göstererek istifa etti. Yusuf Uyanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada "HDP mitinginde yaşanan patlamayı haber değeri görmeyen STAR Gazetesi’nin Batman Muhabirliğini bıraktığımı bildiririm" açıklaması yaptı.
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