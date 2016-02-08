Star: Mevlüt Çavuşoğlu, John Kerry'e Zagros'ları sordu

İktidara yakınlığıyla bilinen Star gazetesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı John Kerry'e 'Zagros silahları'nı sorduğunu öne sürdü. Gazeteye göre Çavuşoğlu Kerrey'e, McGurk’un, PYD sözcüsü ile görüşmesi ve PKK’nın ABD menşeli silahları konusunda duyulan rahatsızlığı iletti. Gazetenin daha önce yaptığı 'Zagros' haberleri ABD Büyükelçiliği tarafından yalanlanmış, yapılan açıklamada "ABD hükümeti, Star gibi gazetelerin kurgusal iddialarının aksine, aralarında PKK’nın da bulunduğu terör örgütlerine karşı mücadelede, Türkiye dahil, tüm müttefiklerinin yanında yer almaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Zeynep Tuğrul Özel'in "Türkiye’den ABD’ye mesaj Müttefik gibi davran" başlığıyla yayımlanan (8 Şubat 2016) haberi şöyle:

"Suriye'deki gelişmelerin, Türkiye’nin terörle mücadelesi ile doğrudan bağlantısı, ABD ile yoğun diplomatik teması artırdı. Yurtiçi ve yurtdışında terörle mücadele kararlılıkla devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 hafta içinde 5 kez ABD’li mevkidaşı John Kerry ile telefonda görüştü.



Rahatsızlığı iletti



Çavuşoğlu, Cumartesi gecesi yaptığı son telefon görüşmesinde, Obama’nın özel temsilcisi Brett McGurk’un, terör örgütünün Suriye ayağı YPG sözcüsü ile görüşmesi ve PKK’nın ABD menşeli silahları konusunda duyulan rahatsızlığı ileterek, “Beyaz Saray, müttefikliğin gereğini yerine getirmeli” mesajını verdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki bakan, Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin PYD için gönderdiği silahların PKK tarafından kullanıldığını da anlattı. PKK’nın yalnızca Cizre gibi sınır kentlerindeki değil, Diyarbakır gibi iç illerdeki hücrelerinde ele geçirilen silahlardan arasında da ABD menşeli olanların bulunduğunu dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu Cenevre toplantısında Türkiye’nin PYD’nin oturduğu bir masaya, asla oturmayacağını da iletti"