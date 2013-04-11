Star Medya Grubu, Socar ile satış görüşmelerinde

Rixos Otellerinin patronu ve Star Medya Grubu'nun ortağı Fettah Tamince, "Petkim'in sahibi Socar ile Star Medya Grubu'nun satışı için masaya oturduk" dedi. Henüz satış için kesin bie anlaşma olmadığını belirten Tamince, iki grup anlaşırsa, doğalgaz dağıtım alanındaki ortaklıklarını medya sektörüne de taşımış olacaklarını belirtti. Socar'dan yapılan açıklamada rekabet kurumu onay sürecinden bahsedilmesi ise Socar'ın Türkiye medya sektöründe alım yapacağını kesinleştirmiş oldu.

The Wall Street Journal Türkiye'nin haberine göre, konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Socar, konu hakkında bir açıklama yapmamasına gerekçe olarak "Rekabet Kurumu onay süreci"nden gösterdi. Rekabet Kurumu'nun onayı bir şirketin devri ya da bir ortak girişim kurulması durumunda gerekli olduğu için Socar'ın Türkiye'de medya sektöründe bir alım yapacağı bu açıklamayla kesinleşmiş oldu.

Konu hakkında Sabah ATV'nin sahibi Çalık Grubu CEO'su Berat Albayrak "Böyle bir görüşme yok. Yazarsanız yalnış olur" açıklaması yaptı. "Masadayız" açıklaması ise Star Medya Grubu'nun ortağı Fettah Tamince'den geldi.

Star Medya Grubu bünyesinde Star Gazetesini ve Kanal 24 Televizyonunu barındırıyor. Fettah Tamince 2009 yılından bu yana Star Medya Grubu'nun ortağı. Tamince'nin Star Medya Grubu'ndaki diğer ortağı ise eski milletvekili Tevhit Karakaya. Tamince, Star hisselerini 2009 yılında, Ethem Sancak'tan devralmıştı. Sancak, bu hisse devriyle medya patronluğuna veda etmişti.

Bu Star Gazetesi için ilk el değiştirme haberi değil. Uzanlar'dan TMSF'ye geçen Star Gazetesi 2006 yılında ihale ise 5 milyon 150 bin dolara Kıbrıslı işadamı Ali Özmen Safa'ya satılmıştı. Safa, ihalenin ardından teklifini yükseltmiş ve gazete için 8 milyon dolar ödemişti. Star Medya Grubu daha sonra gazetenin yanısıra Kanal 24'ü oluşturarak yayın hayatına soktu.





Star'ın AKP civarında gelişen hikâyesi



Uzan grubuna ait İmar Bankası ve Adabank ile birlikte el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetimine geçen Star gazetesini, Kıbrıslı işadamı Ali Özmen Sefa ile ortak olan, gençlik yıllarında Maocu görüşleriyle bilinen ve halen Başbakan Tayyip Erdoğan'a en yakın işadamlarından olan Hedef Alliance ve Hedef Ecza Deposu'nun sahibi Ethem Sancak tarafından 10 milyon dolara satın alındı. Sancak, gerçek fiyatın 8,5 milyon dolar olduğunu, ancak dönemin TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'ün "Arkadaşları aldı" demesinler diye rakamı 10 milyon dolara çektiğini, çok zarar ettiklerini açıkladı. Medyaya "Seviyorum bu adamı, sevdalıyım" dediği Tayyip Erdoğan'ın misyonunu desteklemek için girdiğini açıklayan Ethem Sancak Kanal 24'ü de kurarak gruba kattı.



Ethem Sancak, daha sonra grubun yüzde 49'luk hissesini Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince'ye satarak medyada küçüldü. Medya patronluğu yaklaşık üç yıl süren Sancak'ın daha sonra "Misyonumu tamamladım" diyerek sattığı Star Medya Yayıncılık'ın diğer hisselerini yaklaşık iki yıl önce kapatılan Fazilet Partisi ve AKP'den Erzincan Milletvekili olarak parlamentoya giren ve bir dönem AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda da görev alan Tevhid Karakaya aldı.