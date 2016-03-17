Star: HDP'li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılmasa bile anayasanın 83. maddesinden yargılanabilecekler!

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, haklarında "teröre destek" suçlamasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanan HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin anayasanın 83. maddesinden yargılanabileceklerini iddia etti.

Gazetenin bugünkü nüshasında "Terörist vekili 83. madde bitirecek" başlığıyla manşetten verilen haberde, "Anayasanın 83. Maddesine göre, bir milletvekili ağır cezalık bir suçtan suçüstü yakalanmışsa hakkında direkt adli işlem yapılabiliyor. Madde dokunulmazlığa bakmadan yargılayın diyor" dendi.

"Anayasa’nın 83. Maddesinde açık hüküm olmasına rağmen, yargı milletvekilleriyle ilgili doğrudan bir işlem yapmak yerine, fezleke hazırlayarak adeta topu TBMM’ye atmayı tercih ediyor" yorumunun yapıldığı haberde, "Oysa Anayasa’nın 83. Maddesindeki hüküm çok açık. Buna göre, eğer bir milletvekili terör örgütüne silah taşırsa, eylem yapılan herhangi bir yerde, halkın arasında suç işlemeye tahrik yaparsa, ağır cezalık suçüstü hali o anda yakalanmışsa dokunulmazlık zırhından yararlanamaz" ifadeleri yer aldı.

Geçmişte bunun somut örneklerinin de bulunduğunu savunan Star'ın haberinde, şu örnek verildi:

"DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, MHP’li Mehmet Kundakçı tarafından başına aldığı darp nedeniyle yaşamını yitirdi. 2001 yılında gerçekleşen olayda Kundakçı, ağır cezalık ve suçüstü hali nedeniyle yargılandı ve hüküm giydi."

Anayasa ne diyor?

Milletvekilleri hakkında yasama dokunulmazlığı anayasanın 83. maddesinde düzenleniyor. 83. maddede, anayasanın "Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması" başlığını taşıyan 14. maddesinde belirtilen hükümlerle suçlanan milletvekillerinin, "soruşturmasına seçimden önce başlanılmış olmak kaydıyla" dokunulmazlıktan yararlanamayacağı belirtiliyor. "Yasama dokunulmazlığı" başlığını taşıyan ve 14. maddeye gönderme yapan 83. madde şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.

Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz."

Erdoğan'ın, HDP milletvekilleri konusunda "Çok şeyler sağlıyor" dediği "Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması" başlıklı anayasanın 14. maddesi de şu hükmü taşıyor:

"Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir."