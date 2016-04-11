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Star: Gezi'de kamu sitelerine siber saldırılar paralelin oyuncağı aptal Bhrara tarafından yönetildi!

Zarrabı tutuklatan savcı Bharara, Star'ı "aptallıkla" suçlamıştı

11 Nisan 2016 11:30

Kendisini ‘paralel’ ilan eden Star gazetesine “Görev yaptığım sürece hakkımda birçok saçma şey yazıldı fakat burada, içlerinden en aptalcası buydu” diyen 17 - 25 Aralık yolsuzluk operasyonunun kilit ismi olan Reza Zarrab’ı tutukladan ABD’li savcı Preet Bharara'ya Star'dan yanıt gecikmedi. Gazetenin bugünkü nüshasında (11 Nisan 2016) birinci sayfadan "Paralelin oyuncağı aptal Bharara" başlığıyla verilen haberde, "Gezi olayları sırasında Türkiye’deki kamu sitelerine yönelik siber saldırılar da Savcı Preet Bharara tarafından FBI adına yönetildi" iddiasına yer verildi. Haberde,  "FETÖ ve yandaşlarının büyük umut bağladığı savcı Preet Bharara, Paralel Yapı’nın oyuncağı haline geldi. Yaptığı açıklamada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dil uzattı" dendi.

Star'ın 26 Mart tarihindeki manşetinde "Savcı Bharara’nın FETÖ’den 2.5 milyon dolar bağış aldığına dair herhangi bir ifade bulunmadığı" belirtilen haberde, "Milli iradenin sesi STAR’ın haberinin çarpıtılarak bir karalama kampanyasına dönüştürülmesi yine ABD’deki FETÖ elemanlarının bir işgüzarlığı. Bharara’nın Türkçe bilmediği dikkate alınınca, haberin FETÖ’nün elemanları tarafından yanlış aktarıldığı anlaşılıyor. Ya da Savcı Preet Bharara, okuduğunu anlamaktan aciz bir konumda anlayışı kıt olarak, bu da durumun vahametini artırıyor" dendi.

Haberde, savcı Bhrara'ya "Sanal bir ortam üzerinden elde ettiği etkileşimler ile Konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmeye kadar getiren Bharara, bir operasyonun parçası olduğunu gösterdi. Gezi olayları sırasında Türkiye’deki kamu sitelerine yönelik siber saldırılar da Savcı Preet Bharara tarafından FBI adına yönetildi" suçlamaları yöneltildi.

 

 

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