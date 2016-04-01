ABD'li hukuk bürosu: FETÖ, 'abi sistemi'yle Amerikan ordusuna sızmaya çalışıyor

Amsterdam&LLP Parters'ın sahibi Robert Amsterdam, Gülen cemaatinin ABD'deki okullarının %70'inin kaçak olduğunu öne sürdü. Cemaatin 'abi sistemi'yle 'Amerikan ordusu'na sızmaya çalıştığını iddia eden Amsterdam, “Açık olarak söyleyebilirim ki Gülen’in ABD’de yaptıkları tamamen tutarsızdır. ABD’ye ilk gelişinde güçlü bir okul ağına sahip olmakla övünen Gülen, buraya gelince bu argümanını tamamen değiştirdi” diye konuştu.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın imzasıyla yayımlanan habere göre; "Gülencilerden düzenli olarak tehdit alıyoruz” diyen Amsterdam, aynı şekilde bu okullardaki öğretmenlerin de baskı altında olduğunu, istenen şeyleri yapmamaları halinde akademik not ile tehdit edildiklerini iddia etti. ABD “derin devletinin,” Paralel Yapı’ya destek vermediğini söylemenin mümkün olmadığını belirten Amsterdam, “Gülenciler sürekli daha fazla avukat ve hukuk firması tutarak ABD’de kendileriyle ilgili ortaya çıkan soru işaretlerinin üstünü örtmeye çalışıyor” dedi.

"FETÖ Amerikan ordusuna sızdı" başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

"Paralel çetenin ABD’deki faaliyetlerini araştıran hukuk bürosunun sahibi Amsterdam: Okulların %70’i kaçak. ‘Abi Sistemi’ ile askeri üslere girmek istiyorlar.

Türkiye’nin paralel yapıyla mücadelesine ABD’de destek olan uluslararası hukuk firması Amsterdam&LLP Partners’in sahibi avukat Robert Amsterdam, FETÖ terör örgütüne dair elde ettikleri çok çarpıcı bulguları ABD’de düzenlediği toplantıda anlattı. Amsterdam, Washington’da, Paralel Yapı’nın ABD’deki sözleşmeli (charter) okullarıyla ilgili yolsuzlukları ele alan bir basın toplantısı düzenledi.

"Teksas'ta yeni dava"

Amsterdam, daha önce Pennsylvania ve Kaliforniya’da aynı konuyla ilgili açtıkları davaların ardından önümüzdeki pazartesi günü Teksas eyaletinde 3. dava dilekçesini vereceklerini kaydetti.

Amsterdam, örgütün okullar üzerinden 1 buçuk milyar dolar kazandığını ve parayı ABD’li siyasetçilere verdiğini duyurdu. Amsterdam’ın çarpıcı açıklamalarından FETÖ’nün ABD’deki varlığına ilişkin çok önemli detaylar yer buldu.

Hedefleri ordu

“Gülencilerin ABD’de de askeri kurumlara girmek üzere çalıştıkları” yönünde bilgilere ulaştıklarını ifade eden Amsterdam, kendi okullarındaki çocukları Paralel Yapı’ya katılmaları konusunda ikna etmeye çalıştıklarını da kaydetti.

Paralel Yapı’yı “plastik” bir yapıya benzeten Amsterdam, bu yapının ABD’deki kanunları olabilecek en geniş ve esnek şekilde kullandığına işaret ederek her bir adımın yakından takip edilmesi halinde yapıya ait büyük resmin net bir şekilde görülebileceğini belirtti. Askeri üsse girmeye çalışmasının endişe verici olduğunu belirten Robert Amsterdam, Türkiye’deki yurtlarda uygulanan, ‘abi sistemi’ni askeri öğrencilere yapıyorlar. Burada büyümeye ve para aklamaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Robert Amsterdam’ın bilgilendirme toplantısını STAR Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve STAR Yazarı Halime Kökçe de izledi.

Yaptıkları tutarsız

Paralel Yapı’nın ABD’deki eylemlerine ilişkin ilk bulgularını paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenlediğini kaydeden Amsterdam, “Bugüne kadar Gülen’in taktiklerini inkar eden Amerikalılar artık bu süreci araştırmakla sorumludur” dedi. Paralel Yapı’nın ABD’deki sözleşmeli okullarıyla ilgili olarak birçok eyalette çok sayıda öğretmen, veli ve denetçi ile görüştüklerini anlatan Amsterdam, “Açık olarak söyleyebilirim ki Gülen’in ABD’de yaptıkları tamamen tutarsızdır. ABD’ye ilk gelişinde güçlü bir okul ağına sahip olmakla övünen Gülen, buraya gelince bu argümanını tamamen değiştirdi” şeklinde konuştu.

Yüzde 70'i kaçak

Magnolia Okulları’yla ilgili çok sayıda denetlemenin yapıldığını aktaran Amsterdam, “Bu okullardaki finansal işlemlerin yüzde 70’inde düzensizlikler var” dedi.

ABD’deki Paralel Yapı okullarının kamudan alınan paraları kendilerine yakın firmalarla ve kendi aralarındaki birtakım usulsüz işlemlerle dolaştırdığını ifade eden Amsterdam, sonuç itibariyle Amerikalıların vergilerinin bu örgütün çıkarlarına hizmet için aktarılmış olduğuna dikkat çekti. Paralel Yapı unsurlarının kendini gizlemekte “başarılı” olduğunu kaydeden Amsterdam, Gülencilerin Türkiye’de yaptıklarını ABD’de de yapmaya çalıştıklarına vurgu yaptı.

Rapor yazıyoruz

Paralel Yapı’nın ABD dışındaki faaliyetleri konusunda da çalıştıklarını dile getiren Amsterdam, farklı birçok ülkedeki bulgularını önümüzdeki ay açıklayacakları bir rapor ile kamuoyu nezdinde paylaşacaklarını ifade etti. ABD’de ilgili kurumlarda Paralel Yapı ile ilgili bir çok belgenin olduğunu, son aylardaki denetçi raporlarının bile tek başına çok önem arz ettiğini kaydeden Amsterdam, senatörlerin bu noktada kilit rol oynadığını söyledi.

Öğretmenlerden topladıkları paraları politikacılara veriyorlar. FBI incelemeye başladı. Indiana da yerel politikacıları Türkiye’ye götürdüler. 400 kişi. Birçok eyalete bunu yapıyorlar. Teksas davasında politikacılara verilen paraları belirleyeceğiz seçim öncesi. Senatörlerden biri paranın geldiği yeri öğrenince parayı iade etti.

Gülencilerden tehdit alıyoruz

“Gülencilerden düzenli olarak tehdit alıyoruz” diyen Amsterdam, aynı şekilde bu okullardaki öğretmenlerin de baskı altında olduğunu, istenen şeyleri yapmamaları halinde akademik not ile tehdit edildiklerini dile getirdi. ABD “derin devletinin” Paralel Yapı’ya destek vermediğini söylemenin mümkün olmadığını belirten Amsterdam, “Gülenciler sürekli daha fazla avukat ve hukuk firması tutarak ABD’de kendileriyle ilgili ortaya çıkan soru işaretlerinin üstünü örtmeye çalışıyor” şeklinde konuştu"