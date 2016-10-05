Medya
Star ‘gay' kelimesini sansürledi!
Geçtiğimiz günlerde TV8 'sevişme' kelimesini sansürlemişti
Star TV'de bu akşam yayınlanan Delibal filminde geçen "Gay" kelimesi sansürlendi. Geçtiğimiz günlerde TV8 kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasında, jüri üyelerinden şarkıcı Gökhan Özoğuz’un söylediği "sevişme" kelimesi kanal tarafından sansürlenmişti.
Sosyal medyada Star’a tepkiler büyürken Twitter’da #EşcinsellikSansürlenemez etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.
TV8'de 'sevişme'ye sansür
TV8’de yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ isimli yarışmada jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz’un söylediği ‘sevişme’ kelimesi sansürlenmişti.
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TV8'de 'sevişme'ye sansür
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TV8’de yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ isimli yarışmada jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz’un söylediği ‘sevişme’ kelimesi sansürlenmişti.
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