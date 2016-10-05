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Medya

Star ‘gay' kelimesini sansürledi!

Geçtiğimiz günlerde TV8 'sevişme' kelimesini sansürlemişti

05 Ekim 2016 02:34

Star TV'de bu akşam yayınlanan Delibal filminde geçen "Gay" kelimesi sansürlendi. Geçtiğimiz günlerde TV8 kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasında, jüri üyelerinden şarkıcı Gökhan Özoğuz’un söylediği "sevişme" kelimesi kanal tarafından sansürlenmişti. 

Sosyal medyada Star’a tepkiler büyürken Twitter’da #EşcinsellikSansürlenemez etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

 

TV8'de 'sevişme'ye sansür

TV8’de yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ isimli yarışmada jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz’un söylediği ‘sevişme’ kelimesi sansürlenmişti.

 

ETİKETLER

sansürtv8stardelibalgayvideo

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TV8'de 'sevişme'ye sansür

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TV8’de yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ isimli yarışmada jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz’un söylediği ‘sevişme’ kelimesi sansürlenmişti.

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