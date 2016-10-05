Star ‘gay' kelimesini sansürledi!

Star TV'de bu akşam yayınlanan Delibal filminde geçen "Gay" kelimesi sansürlendi. Geçtiğimiz günlerde TV8 kanalında yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasında, jüri üyelerinden şarkıcı Gökhan Özoğuz’un söylediği "sevişme" kelimesi kanal tarafından sansürlenmişti.

Sosyal medyada Star’a tepkiler büyürken Twitter’da #EşcinsellikSansürlenemez etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

#EşcinsellikSansürlenemez Tweetleri

TV8'de 'sevişme'ye sansür

TV8’de yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ isimli yarışmada jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz’un söylediği ‘sevişme’ kelimesi sansürlenmişti.