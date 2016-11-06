Star: Diyarbakır'daki PKK saldırısında hedef HDP’li vekillerdi

Hükümete yakınlığı ile bilinen Star gazetesi, Diyarbakır'daki saldırıda PKK'nın Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yola sıfır mesafedeki binasında gözaltında tutulan HDP milletvekillerini hedef aldığını iddia etti. Gazetenin haberinde PKK'nın amacı hakkında "Halkta infial yaratmak, oluşacak kaos ortamından yararlanarak sivil vatandaş ve milletvekillerinin ölümü üzerinden yeni bir kalkışma olduğu" iddia edildi.

Star'dan Lütfi Kaplan'ın haaberine göre, güvenlik kaynakları, "terör örgütünün HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Gülser Yıldırım, İmren Taşçıer ve Nursel Aydoğan’ın gözaltında tutulduğu Çevik Kuvvet binasının yola sıfır mesafedeki binasında bu eylemi yaptıklarına" belirtti. "Gözaltı ve tutuklamalardan örgütün haberdar olmamasının düşünülemeyeceğini" ileri süren kaynaklar, "adliyeye ve başka yerlere sevk gibi işlemler nedeniyle terör örgütünün amacını gerçekleştiremediğini" görüşünü savundu.

HDP’li de var

Güvenlik kaynakları milletvekillerinin dışında PKK’ya yönelik operasyon kapsamında yapılan 160 gözaltından 45’inin de bu Çevik Kuvvet binasında tutulduğunu ifade etti. Patlamada HDP Cüngüş İlçe Başkanı Recai Altay’ın da hayatını kaybettiği bildirildi.

Reuters: IŞİD üstlendi

Yaklaşık 12 bin kişiyi doğrudan etkileyen terör saldırısının halkta büyük tepki çekti. Uluslararası haber ajansı Reuters, saldırıyı IŞİD'in üstlendiği öne sürdü. Ajansın haberinden sonra uluslararası kuruluşlar ve HDP peş peşe açıklama yapmaya başladı. HDP Genel Merkezi’nden hemen yapılan açıklamada, “Daha yıkıcı olması planlandığı açık olan ancak amacına ulaşamamış bu bombalı saldırıya ilişkin tüm gerçekler açığa çıkarılmalıdır” dendi. HDP açıklamasında, saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Valiliğin yayınladığı PKK’lıların ‘telsizi’ Reuters’ı yalanladı

Diyarbakır Valiliği, önceki gün Çevik Kuvvet Şubesi yakınlarında halkın yoğun olduğu bir bölgede patlayıcı yüklü minibüsle düzenlenen saldırının telsiz konuşmalarına yansıdığını açıkladı. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, hain saldırının Kemal kod adlı PKK’lı tarafından yapıldığını duyuruldu.

İşte bahsi geçen PKK’lılar arasındaki telsiz konuşmaları:

- ANDOK: Arkadaşlar, ayın 4’ünde sabah 08.05’te yaklaşık 3 ton patlayıcı yüklü bir araçla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet binası ve Terörle Mücadele binasına yönelik fedai bir eylem düzenliyor. 6 katlı çevik binasında 200 polis bulunuyor...

- AGİRİ: Tamam

- ANDOK: Bu kahramanlık eylemini Kemal hanres arkadaş, gerçekleştiriyor. Bu eylem başkan üzerindeki tecrit, Türk Devleti’nin saldırıları, Rojova’nın işgali, Kuzey halkına yönelik saldırı ve bu son süreçte şehit olan arkadaşların intikamı için yapılmıştır.

- AGİRİ: Tamam