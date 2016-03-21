Star: Devlet Memurları Kanunu değişiyor, paralelin temizliği kolaylaşacak

Star gazetesi, 47 yıldır yürürlükte olan Devlet Mmurları Kanunu'nun değişeceğini öne sürdü. "657'ye paralel düzenleme" başlığıyla yayımlanan haberde, "Memurun yargı zırhına sınırlama geliyor. 51 yıllık Devlet Memurları Kanunu'nda düzenleme için düğmeye basıldı. 3.1 milyon kamu çalışanını ilgilendiren yasal düzenlemeye göre, işçi ile memur arasındaki fark ortadan kalkacak. Herhangi bir suç işleyen kamu çalışanının memurluktan çıkarılması daha kolay hale gelecek. Böylece devletin kılcal damarlarına sızan Paralel Örgüt üyelerinin temizlenmesi kolaylaşacak" ifadeleri kullanıldı.

Ercan Baysal imzalı haberde ayrıca, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bir yetkili ise Anayasa değişikliği yapılmadan sorunun çözüme kavuşmasının uzun zaman alacağını dile getiriyor" dendi.

Star gazetesinin bugünkü nüshasında (21 Mart 2016) yayımlanan haber şöyle:

3.1 milyon kamu çalışanını ilgilendiren yasal düzenleme için düğmeye basıldı. 1965’te yazılan 1969 yılında yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) yeniden yazılıyor. Geçen hafta ilgili bürokratlar konuyu yeniden masaya yatırdı. Amaç memurların daha aktif olarak çalışması olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada iki ana unsur üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki tüm memurların kamu çalışanı yapılması. İşçi ile memur arasındaki fark ortadan kalkarken, tek bir statü olacak. Yeni çalışmada ikinci önemli unsur ise disiplin hukukuna yönelik madde ile ilgili. Bu kapsamda memura tanınan yargı güvencesi zırhına bazı sınırlamalar üzerinde duruluyor. Örneğin herhangi bir suç işleyen kamu çalışanının memurluktan çıkarılması daha kolay hale gelecek. İş akdi feshedilenin yargıya gitmesinin önüne geçilmesine yönelik bir düzenlemenin büyük tartışma oluşturacağı belirtiliyor. Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye bürokratlarının ilk taslak çalışmasında ücretlerin değişmesi ise düşünülmüyor. Maliye Bakanlığı’na yakın kaynaklar, çalışmanın bu yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirterek “Özel sektöre yargı güvencesi varken devlet adına iş yapanın yargı güvencesinden mahrum tutulması veya bu güvencenin sınırlandırılması konusunun netleştirilmesi gerekiyor” dedi.

Anayasa'da değişiklik şart

Devlet memurlarına mevcut kanunda yargı güvencesi olduğuna dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bir yetkili ise Anayasa değişikliği yapılmadan sorunun çözüme kavuşmasının uzun zaman alacağını dile getiriyor. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre geçen haftada konuyla ilgili bir araya gelen Devlet Personel Başkanlığı ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bürokratları konuyu yeniden ele aldı. Yeni yasanın yazımında memurların daha fazla çalışmasının hedeflendiğini dile getiren üst düzey bir ekonomi yetkilisi düzenlemenin özellikle Meclis sürecinin uzun sürebileceğine dikkat çekiyor.

Eski memur ve emeklileri etkileyecek

47 yıl önce yürürlüğe giren Kanun kapsamında bugüne kadar 962 defa revizyon yapıldı. DMK’daki değişikliğin eski memur ve emeklileri de etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Konuyla ilgili taslak çalışmanın henüz tam olarak netleşmediğine dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynakları kamudaki işçi ve memur ayrımının ortadan kalkacağını dile getiriyor.

Başarıya ödül masada

Memur ve işçi ayrımının kaldırılmasının planlandığı yasal düzenleme ile başarılı personelin ödüllendirilmesi üzerinde de duruluyor. Bu kapsamda ödül yönetmeliğinin yeniden düzenlenebileceği ifade ediliyor. Memurların performansını artırıcı bazı ilave mekanizmalar devreye alınacak. İş tanımlarının yeniden yapılacağı belirtiliyor.

Yemde KDV indirimi fırsatçıya yaradı

Hükümetin yem ve gübrede KDV oranlarını kaldırması çiftçiye indirim olarak yansımadı. Yılbaşında yemde yüzde 8, gübrede yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesine rağmen fiyatlar düşmediği gibi fırsatçıların devreye girmesiyle ilave artışlar görüldü. Çiftçi ve besicinin üzerinden büyük bir yükü alacak kararla birlikte et ve tarım ürünleri fiyatlarında yüzde 10-15 arasında düşüş olması beklenirken, hem döviz kurundaki artış hem de bazı fırsatçıların zam politikasıyla yem fiyatlarında artış meydana geldi. Geçen yıl tonu 450 TL olan kepeğin fiyatı 600 liraya çıkarken, 625 lira olan arpanın tonu da 750 liraya kadar yükseldi. Mısırın ton fiyatında da 70-80 liralık artış meydana geldi. Ayçiçek fiyatlarında da aynı dönemde yükseliş oldu. TOBB yetkilileri “Et fiyatlarının yüksek olmasının sebeplerinin başında yem maliyeti geliyor. Hükümet çok olumlu bir adım attı ama döviz kurundaki artışa bazı fırsatçılarında eklenmesiyle birlikte fiyatlar düşeceğine yükseldi” diyor. AK Parti seçim beyannamesindeki gübre ve yemde KDV’nın sıfırlanmasına ilişkin vaadi hızla hayata geçirilmiş oldu. KDV’nin kaldırılmasıyla birlikte yemde 1 milyar TL, gübrede de 1 milyar TL olmak üzere toplamda 2 milyar liranın çiftçinin cebinde kalması hesaplanıyordu.