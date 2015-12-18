Star başyazarı: Türkiye'de silme Kürt yönetimi olsaydı da öz yönetim ilanına karşı operasyon yapılırdı

Star başyazarı Ahmet Taşgetiren, Türkiye’de Cumhurbaşkanı’ndan Başbakana, hükümetin bütün üyelerine varıncaya kadar silme bir Kürt yönetimi olsaydı bile özyönetim ilanına karşı her türlü güvenlik operasyonu yapılacağını söyledi. Yazısında, devletin otonom yapı oluşturan bir harekete karşı operasyonu en sert şekilde sürdürdüğünü belirten Taşgetiren, “Barzani’nin KCK’ya isyanı budur” ifadesini kullandı. Taşgetiren, “Barzani’nin çığlığını anlamayan Kürt varsa, yarın en çok o ağlayacaktır” dedi.

Ahmet Taşgetiren’in Star’da “KCK’nın yutturduğu zoka” başlığıyla yayımlanan (18 Aralık 2015) yazısı şöyle:

Çok net bir şey söyleyeceğim: - Türkiye’de Cumhurbaşkanı’ndan Başbakanına, Hükümetin bütün üyelerine varıncaya kadar silme bir Kürt yönetimi olsaydı bile “Ben şuralarda özyönetim ilan edeceğim, buraya devlet giremez” diyerek ilçelere el koyanlara karşı her türlü güvenlik operasyonuna karar verirdi. Çünkü devlet, böyle durumlarda suçun - suçlunun etnik aidiyetine bakmaz, suçun işlenip işlenmediğine bakar. Hani deyim yerindeyse babasının oğlu olsa suçlunun korunması kabul edilmez.

Bakın işte, devlet etnik aidiyetin şu mu bu mu diye sormadan, devlet içinde otonom yapı oluşturan bir harekete karşı operasyonu en sert şekilde sürdürüyor.

Barzani’nin KCK’ya isyanı budur.

Var mı Barzani’nin Kürtlüğüne dair bir şüphe?

Peki neden KCK’ya isyan ediyor?

Çünkü KCK, Barzani’nin Kürtlüğünü bile Kürtlük saymıyor. Bir vakitte tasfiye edip, yerine oturmayı hedefliyor.

Çünkü KCK’ya göre Kürt, onların iktidarını kutsayan Kürt’tür.

Hatta onların iktidarını onaylamak kaydıyla etnik aidiyeti Kürt olmayan bile Kürt sayılabilir. Tıpkı şu anda HDP bünyesinde “sol” adına bulunup da, hendek siyasetine sahiplenenlerin sırtının sıvazlanması gibi.

Kürtlük meselesi söz konusu olduğunda bir zoka bütün dünyaya yutturulmak isteniyor.

Belki dünyada da, Tayyip Erdoğan ve Ak Parti ile hesaplaşmak, bölgede Türkiye’nin etki alanını kontrol etmek ve İslam dünyasındaki gelişmeleri denetim altında tutmak adına, bu zokayı yutmaya ve kitlelere yutturmaya hazır odaklar bulunuyor.

Nedir bu zoka derseniz, cevabı açık

- PKK terörünün “Kürtler adına verilen mücadele” payesi ile taltif edilmesi.

Denklem böyle kurulduğunda PKK’nın her eylemi “Kürtlerin kurtuluş mücadelesi” adına meşrulaştırılıyor, PKK’ya karşı her operasyon da “Kürtlere karşı operasyon” damgası ile çamura bulanıyor.

Bu zokanın, dünyada bazı odaklar tarafından kullanılması anlaşılabilir. Çünkü o odaklar Türkiye’nin bölgedeki yükseliş projesini iç çatışmalarla durdurma hesabının içindeler.

Peki ama içerde PKK’nın Kürtler adına mücadele verdiği mavrasına inanmanın bir mantığı var mı?

İçerde derken, PKK’nın nasıl bir cinayet örgütü olduğu bilinmesine rağmen demek istiyorum.

Sadece şu özyönetim komedisine bakmak bile, PKK’nın nasıl bir despotik yapı olduğunu ve tepede oligarşik bir çetenin kararı ile Kürtlerin yaşadığı sivil alanların cehenneme çevrildiğini görmeye yetecekken “Bir de hendekler neden kazıldı ona bakalım” şeklinde tatlı su aydınlığına oynamak, ancak bize has bir zoka yutma eylemi olabilir.

İlçeler can çekişiyor, insanlar yatak yorganlarını sırtlarına almış yollara düşmüş ve siz insansızlaştırılmış ortamlarda özyönetim oluşturmuşsunuz.

KCK’nın çete başlarından Duran Kalkan diyor ki “Karar verilmiş, Kürdistan, demokratik özerklik devrimi sürecine girmiştir. Sonuç da bu devrimle alınacaktır.”

Sonra Kürt tasnifine başlıyor, AKP’yi savunan Kürtlerin Kürtlükle alakaları olmadığını, onlara karşı her türlü mücadele yürütüleceğini söylüyor “Buna seyirci kalanlar suç ortağıdır!” diyor.

Bakın işte Kürtlerin bir kısmı bile - ki bunların sayısı milyonları buluyor- suç işleyenler safına itiliyor. Ardından ne geleceği malum. Tabii ki infaz! Halk mahkemesini kur ve infaz et!

- Kürtler adına, Kürtler adına, Kürtler adına!

Bir kere silah zoruyla “Kürt adına konuşma” yetkisi aldın mı, Öcalan’ı bile biçebilir, HDP’yi emir eri gibi kullanılır hale getirebilirsin.

“Kürtlere ihanet”i kim savunabilir ki bu çeteye karşı?

Bu tam bir Pol Pot yönetimidir! Kızıl Kmer uygulaması.

En büyük zulmü “hainler” damgası vurulan Kürtlerin yaşayacağı bir zulüm düzenidir o.

Oğullar babaları yargılayacaktır o düzende, kimsenin şüphesi olmasın.

Derim ki, asıl Kürtler bu çetenin iktidarına karşı çıkmalıdır.

Barzani’nin çığlığını anlamayan Kürt varsa, yarın en çok o ağlayacaktır.

Kimbilir belki de Öcalan şu sıralar İmralı’da KCK’ya isyanları oynuyordur!