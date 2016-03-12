Star: AYM Başkanı Zühtü Arslan, FETÖ'cü polislere kalkan olmuş!

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin Başkanı Zühtü Arslan'ı, AKP hükümeti ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık iki yıldır "paralel devlet yapılanması", "Fethullah Gülen Terör Örgütü-FETÖ" iddiaları eşliğinde suçladığı Gülen cemaatine yakın polislere "kalkan olmakla" suçladı.

Gazetenin bugünkü nüshasında (12 Mart 2016) manşetten verilen haberde, "Arslan’ın Polis Akademisi Başkanlığı döneminde Paralel Yapı’yı gizleyerek FETÖ’ye hizmet ettiği ortaya çıktı" dendi. "Arslan’ın, emniyetteki FETÖ yapılanmasına ilişkin 2010’da başlatılan soruşturma kapsamında müfettişlere polisleri aklayan bir ifade verdiği" iddia edilen haberde, "Arslan'ın, müfettişlerin polis alımlarında Gülen gurubuna mensup adaylara kolaylık sağlanıp sağlanmadığı yönündeki soruya, 'Sınav komisyonunu oluşturan kişilerin herhangi bir kadrolaşma içerisinde olduklarını ve öğrenci seçerken buna göre hareket ettiklerini görmedim' yanıtını verdiği" öne sürüldü.

Star'ın bugünkü birinci sayfası şöyle: