'Standby' modunda 80 milyar dolar harcandı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünya genelinde kullanılan elektronik cihazların her yıl yaklaşık 80 milyar dolar tutarında elektrik enerjisini boşa harcadığını aktardı.

Bloomberght'de yer alan haberde IEA raporuna göre, sayıları 14 milyarı bulan ve internete bağlı olarak çalışan modem, yazıcı ve oyun konsolu gibi elektronik cihazlar, 2013'te 616 teravatsaatlik elektrik enerjisi kullandı. Cihazlar, bu miktarın 400 teravatsaatini ise bekleme modunda (standby) harcadı. 400 teravatsaatin maliyeti ise 80 milyar dolara olarak hesaplandı.

Bu cihazlar tarafından israf edilen elektrik enerjisi faturasının 2020 yılında 120 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü. Raporda, söz konusu maliyetin bu cihazlarda kullanılan verimsiz bekleme modu teknolojilerinden kaynaklandığı belirtildi.

Raporda, elektrik israfının önlenmesine yönelik yeni teknolojiler ve politikalarla gelecek yıllarda 600 teravatsaatlik bir tasarruf gerçekleştirilebileceği öngörüldü.