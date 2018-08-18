Standard&Poor's ve Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard&Poor’s ve Moody’s Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu düşürdü.
S&P Türkiye’nin notunu ‘BB-‘den ‘B+’ya düşürdüğünü, görünümünü ‘durağan’ olarak belirlediğini açıkladı.
S&P’nin not indirimi sonrası Türkiye’nin notu Arjantin, Yunanistan ve Fiji ile aynı seviyeye geldi.
Moody’s ise Türkiye’nin kredi notunu ‘Ba2’den ‘Ba3’e düşürdüğünü, görünümünü ‘negatife’ çevirdiğini bildirdi.
Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı. Türk Lirası’nda rekor düzeydeki değer kaybının 250 milyar doları aşkın dış borcu bulunan özel sektörü krize sürükleyebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.