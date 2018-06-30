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Ekonomi

Standard & Poor's Türkiye'nin notunu yükseltti

Türkiye'nin 'Ulusal Ölçüm Notu' uzun dönemde 'trAA' seviyesinden 'trAAA' seviyesine, kısa dönem notu da 'trA-1' seviyesinden 'trA-1+' seviyesine yükseltildi

30 Haziran 2018 13:32

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin "Ulusal Ölçüm Notu"nu (National Scale Ratings) yükselttiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun "trAA" seviyesinden "trAAA" seviyesine, kısa dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun da "trA-1" seviyesinden "trA-1+" seviyesine yükseltildiği belirtildi.

İlk iki karakterin ülkeyi temsil ettiği S&P'nin "Ulusal Ölçüm Notu", bir yükümlünün genel kredi verilebilirlik durumu veya belli finansal yükümlülükleri karşılama kapasitesi hakkında kanaat sunuyor. Ulusal Ölçüm Notu, kredi notlarında olduğu gibi farklı ülkeler arasında kıyaslama yapmayı mümkün kılıyor.

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