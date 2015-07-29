Standard & Poor's: Türkiye'de kredi büyümesi ve bankaların kârlarında düşüş bekliyoruz

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'de kredi büyümesi ve bankaların kârlarında düşüş beklediklerini açıkladı.

Reuters'in haberine göre, kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, küresel bankacılık sektörü görünüm raporunda Türk bankaları hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

-Türkiye'de kredi büyümesinin azalan tüketici güveni, yatırımlar ve ekonomik büyümeyle yavaşlaması bekleniyor

-Bu durumda seçimler sonrası oluşan siyasi istikrarsızlık da etkili

-Büyümenin orta vadede yüzde 3 civarında seyretmesini bekliyoruz, işsizlik artmaya devam edebilir

-Bankaların sermayeleri yeterli, kârlar kredi zararlarında oluşabilecek potansiyel artışa yönelik tampon oluşturuyor, ancak sıkılaşan regülasyon ve kârlı tüketici finansmanı alanı başta olmak üzere faaliyet alanlarında büyümenin güç kaybetmesine paralel olarak kârlarda azalış bekliyoruz