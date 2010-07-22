-STANDARD LIEGE: 1 - TRABZONSPOR: 0 HASSELT (A.A) - 21.07.2010 - Trabzonspor, yurt dışı kampındaki 4. hazırlık maçında, Belçika'nın Standard Liege takımına 1-0 yenildi. Hollanda'nın Tegelen kasabasından 95 kilometre uzaklıktaki Belçika'nın Hasselt kentinde yapılan karşılaşmada, yaklaşık 2 bin gurbetçi taraftar, bordo-mavili takıma destek verdi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Kulüp Başkanı Sadri Şener ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de izlediği karşılaşmada, ideal 11'ine görev verdi. Geçen sezon Standard Lige ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve sezon boyunca sadece 3 maçta görev yapan Yattara da ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular arasında yer aldı. -MAÇTAN DAKİKALAR- 7. dakikada gelişen Standard Liege atağında Glowacki, son anda Benteke'den topu kaparak mutlak bir golü engelledi. 38. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yattara'nın sert şutunda kaleci Sinan, güçlükle topu kornere çelmeyi başardı. 41. dakikada Witsel'in ceza alanından sert şutunda, kaleci Onur, son anda güçlükle topu kornere çelmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı. 47. dakikada Gabriç'in sağdan ortasında, Umut'un uygun durumundaki şutunda top az farkla auta gitti. 50. dakikada Selçuk'un ara pasıyla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Umut'un vuruşunda, top yandan auta gitti. 58. dakikada uzun topla savunmanın arkasında topla buluşan Carcela, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0 89. dakikada ceza sahası içerisinde Cale'nin indirdiği topa gelişine vuran Burak'ın şutunda top kalecide kaldı. Maç, Standard Liege'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bordo-mavili takım, daha önce yaptığı hazırlık maçlarında Portekiz'in Porta takımına 1-0 yenilmiş, Almanya'nın 5. Lig ekiplerinden Wegberg ve Fortuna Köln'ü ise 5-0 mağlup etmişti. Stat: Stedelijk Sport Hakemler: Smet Werner xxx, Simos Ludo xxx, Denny Scatonche xxx Trabzonspor: Onur xx, Serkan xx, Glowacki xx, Egemen x (Dk. 80 Mustafa Yumlu x), Cale xx, Yattara xx (Dk. 46 Gabric x), Barış xx, Selçuk xx (Dk. 65 Ceyhun x), Colman x (Dk. 46 Engin xx), Alanzinho xx (Dk. 46 Burak Yılmaz x) Umut xx (Dk. 80 Ferhat x) Standard Liege: Sinan xxx, Citan xxx,Ramos Ferreira xxx, Mangala xxx, Pacokndli xxx, Defour xx (Dk. 72 Goreux x), Pamic xx (Dk. 50 Danilo Souza x) ,Witsel xx, Gohibi Zofo xx,Carcela xxx, Benteke xx Gol: Dk. 58 Carcela (Standard Liege) Sarı kartlar: Dk. 32 Mangala (Standard Liege), Dk. 69 Cale, Dk. 77 Egemen, Dk. 86 Ceyhun (Trabzonspor) Kırmızı kart: Dk. 79 Benteke (Standard Liege)