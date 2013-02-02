Stallone'den silah yasağına destek

Rambo başta olmak üzere aksiyon filmlerinin ünlü ismi Sylvester Stallone, ABD'deki silah tartışmalarına değindi.



'Rambo' filmlerinin yıldızı, 66 yaşındaki Sylvester Stallone, saldırı silahları yasağına destek verdi.

Stallone, insanların saldırı silahlarının kaldırılmasına üzüleceğini bildiğini belirtirken, ''Saldırı silahına kim ihtiyaç duyar Saldırı silahıyla avlanamazsınız. Evinize kim saldıracak, ordu mu '' dedi.

Ünlü aktör, yönetmen ve yazar Sylvester Stallone, gelecekte insanların topluca vurularak öldürülmesini önlemek için silah kontrolünün yanı sıra akıl sağlığı konusuna da odaklanılması gerektiğini kaydetti.