Stalin'in torununun açtığı iftira davasına ret

Sovyetler Birliği'nin eski lideri Josef Stalin'in torununun, Rus Novaya gazetesinin Stalin'in binlerce kişiyi ölüme gönderdiği şeklindeki haberine karşı açtığı iftira davasını kaybettiği bildirildi.



Stalin'in torunu Yelgeniy Jugaşvili'nin, Novaya Gazeta'nın "Kana susamış Hannibal" başlıklı haberinde Stalin'e iftira ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle açtığı davaya bugün Moskova Bölge Mahkemesi'nde devam edildi.



Dava Stalin'in ölümünden 56 yıl sonra adeta yargılandığı mahkeme niteliği taşırken, mahkemenin Novaya Gazeta aleyhine karar vermesi halinde Stalin'in işlediği ileri sürülen suçlardan beraat etmesi anlamına gelecekti.



Duruşma hakimi, bu akşam geç saatlerde sonuçlanan dava sonucunda gazetenin Stalin'e iftira atmadığına karar verdi ve Stalin'in torunu Jugaşvili'nin 10 milyon rublelik (340 bin dolar) tazminat talebini reddetti.



Novaya Gazeta taraftarları kararı sevinç çığlıklarıyla kutladı. Genellikle yaşlılardan oluşan Stalin taraftarları da mahkeme önünde "utanç" şeklinde slogan atarak karara tepki gösterdi.



Jugaşvili'nin avukatları, Novaya Gazeta'nın söz konusu haberinin tasnif edilmeyen Kremlin belgelerine dayandığını ve Stalin'in binlerce kişinin ölüm emrini verdiğini ileri sürerek iftira atıldığı iddiasında bulunmuştu.



Stalin taraftarı Leonid Jura, mahkemeden sonra yaptığı açıklamada, "Bu, bir çok prosedür hatasıyla verilen son derece zavallı ve aptalca bir karar. Elbette Stalin'in adını temizlemek için üst mahkemeye başvuracağız" dedi.



Novaya Gazeta'nın savunma avukatlarından Genri Reznik de karardan sonra yaptığı açıklamada, kararın Rusya'nın hala Stalin'in meşrutiyeti koşullarına henüz gelinmediğini ve ülkenin Sovyetler Birliği dönemi dehşetini gözardı etmemesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.



Stalin'in öldüğünü ancak Stalinizmin hala hayatta olduğunu ifade eden Reznik, amaçlarının "Bizim belgelerle, sakin bir şekilde Stalinizmin toplulumuzla bir ilgisi, bir ilişkisi olmadığını göstermek" dedi.

