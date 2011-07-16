T24 LogoT24 Logo
Dünya

STALİN'İN ALTIN BÜSTÜ AÇILDI PENZA (A.A)

16 Temmuz 2011 02:15

-STALİN'İN ALTIN BÜSTÜ AÇILDI PENZA (A.A) - 15.07.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'nın 550 kilometre güneydoğusunda 520 bin nüfuslu Penza kentinde, şeref madalyalı II. Dünya Savaşı gazilerinin de katılımıyla Yosif Stalin'in altın büstü açıldı. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in selefi Vladimir Putin'e muhalif olarak Stalin karşıtlığına rağmen, Stalin'ne yönelik saygı eski komünistler arasında yaşatılıyor. II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilmesinde büyük gücü kullanan Stalin (1879-1953), SSCB Komünist Parti Genel Sekreteri olarak 1922'den ölümüne dek dünyanın en büyük diktatörlerinden biriydi. Vladimir İlyiç Lenin selefi, onun zulmünü kınayan Nikita Kruşçev halefiydi.   Gori Gürcistan doğumlu Stalin'i, önceki Devlet Başkanı ve Başbakan Vladimir Putin korumaya çalıştı. Moskova Carnegie Merkezi'nden siyaset uzmanı Maia Lipman, "Rus yurttaşı olarak Stalin hakkında onu yerme dışında bir şey duyamamaktan nefret ediyorum. Ancak Stalin'e tapma devrinin geri gelebileceğini sanmıyorum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24