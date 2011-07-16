-STALİN'İN ALTIN BÜSTÜ AÇILDI PENZA (A.A) - 15.07.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'nın 550 kilometre güneydoğusunda 520 bin nüfuslu Penza kentinde, şeref madalyalı II. Dünya Savaşı gazilerinin de katılımıyla Yosif Stalin'in altın büstü açıldı. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in selefi Vladimir Putin'e muhalif olarak Stalin karşıtlığına rağmen, Stalin'ne yönelik saygı eski komünistler arasında yaşatılıyor. II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilmesinde büyük gücü kullanan Stalin (1879-1953), SSCB Komünist Parti Genel Sekreteri olarak 1922'den ölümüne dek dünyanın en büyük diktatörlerinden biriydi. Vladimir İlyiç Lenin selefi, onun zulmünü kınayan Nikita Kruşçev halefiydi. Gori Gürcistan doğumlu Stalin'i, önceki Devlet Başkanı ve Başbakan Vladimir Putin korumaya çalıştı. Moskova Carnegie Merkezi'nden siyaset uzmanı Maia Lipman, "Rus yurttaşı olarak Stalin hakkında onu yerme dışında bir şey duyamamaktan nefret ediyorum. Ancak Stalin'e tapma devrinin geri gelebileceğini sanmıyorum" dedi.