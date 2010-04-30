Stalin müzesinin kurucusu öldürüldü

T24 - Rusya'nın eski adı Stalingrad olan Volgagrad kentindeki Stalin Müzesi'nin kurucusu, işadamı Vasily Buhtinenko uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.





Volgagrad polisi tarafından yapılan açıklamada, Buhtinenko'nun bugün kentteki bir tenis kortunda ellerinde elektrik şok aletleri bulunan 3 kişinin saldırısına uğradığı, feci şekilde dövülen işadamının hayatını kaybettiği kaydedildi.





Polis saldırının ne amaçla yapıldığını henüz bulamazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.





İkinci Dünya Savaşı sırasında tarihin en kanlı çatışmalarından birinin meydana geldiği ve eski adı Stalingrad olan Volgagrad'da, yaklaşık 1 milyon kişi hayatını kaybetmişti.





Buhtirenko savaşın anısına, Volgagrad'da 2005 yılında Joseph Stalin'in adını verdiği 3 odalı bir müze açmıştı.

