-STAJYER ÖĞRENCİ GEMİDE MAHSUR KALDI SAMSUN (A.A) - 18.08.2010 - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Hüsnü Ercüment Çalış'ın, Gürcistan karasularında tutulan staj yaptığı ''MV Daphne'' adlı Sierra Leone bayraklı yük gemisinde 45 gündür mahsur kaldığı bildirildi. Çalış'ın ailesinin girişimi sonucu suları ve yiyecekleri tükenen gemideki personele Abhazya'daki Türk iş adamları tarafından yardımda bulunduğu öğrenildi. Samsun'da yaşayan Baba Faruk Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KTÜ Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki oğlunun staj yapmak için yaklaşık 2 ay önce MV Daphne adlı gemiye bindiğini ve bir süre önce oğlunun bulunduğu geminin Abhazya'ya açıklarında gemi acentası ile Abhazya'ki acente arasındaki sorun nedeniyle bu bölgede tutulduğunu öğrendiklerini söyledi. Oğluyla telefonda görüştüklerini ve oğlunun yardım beklediğini söyleyen Baba Çalış, ''Oğlumuzla dün bir telefon görüşmesi yaptık. Orada zor durumda olduklarını söyledi bize ve yardım istedi. Şu an yiyeceklerinin ve içme sularının bittiğini biliyoruz. Oğlumuzla birlikte gemide 12 öğrenci staj yapıyor. Oğlumuzla birlikte diğerlerinin de kurtarılmasını istiyoruz. Bunun için sesimizin gittiği her yere ulaşmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. Öte yandan, gemide mahsur kalan Hüsnü Ercüment Çalış'ın ailesinin girişimi sonucu, suları ve yiyecekleri tükenen gemideki personele Abhazya'daki Türk iş adamları tarafından yardımda bulunduğu öğrenildi. Atakum Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Recep Kemal Certel, yaptığı açıklamada, ailenin kendisine ulaştığını ve yardım istediğini belirterek, ''Abhazya'daki tanıdığımız Türk iş adamları ile görüştük. Oradaki iş adamları gemiye su ve yiyecek yardımı yapılmasını sağladılar. Gemide mahsur kalan öğrencilerin Türkiye'ye getirilmesi için yardımcı olacaklar'' diye konuştu. KTÜ Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümü yetkilileri ise 300'ün üzerinde öğrencilerinin dünyanın çeşitli yerlerinde staj yaptığını belirterek, staj dönüşü öğrencilerin kendilerine bilgi verdiklerini, hangi öğrencilerinin nerede staj yaptığını bilmediklerini söylediler. Yetkililer, üniversite olarak konunun kendilerinin dışında olduğunu ifade ederek, öğrencileri Hüsnü Ercüment Çalış'ın staj yaptığı ''MV Daphne'' adlı geminin Sierra Leone bayraklı olduğunu, gemi yabancı bayraklı olduğu için Türkiye açısından yapılacak hukuki bir müdahalenin olamayacağını, ilgili acentenin personel değişimi ile oradaki Türk personeli Türkiye'ye getirebileceğini söylediler.