Stajyer imzalı Mercedes!

Almanya'nın Sindelfingen kentindeki Mercedes fabrikasında görevli yaklaşık 150 stajyer, markanın geleneklerine ve teknolojik girişimci ruhuna hitap eden bir konsept ortaya çıkardılar.



Almanya'nın Sindelfingen kentindeki Mercedes fabrikasında görevli yaklaşık 150 stajyer, markanın geleneklerine ve teknolojik girişimci ruhuna hitap eden bir konsept ortaya çıkardılar. Milliyet'İn haberine göre; otomobilin dedesi sayılan ve Carl Benz'in yaptığı "Benz Patent Motor Car" ile tasarım açısından hayli benzeşen bu konseptin adınıysa "F-CELL Roadster" koymuşlar.



Yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede 150 kadar stajyer ve öğrenci tarafından geliştirilerek meydana çıkarılan bu konsept, A'dan Z'ye bu grubun elinden çıkmış. Çoğunluğu model yapımı, elektronik, imalat, ürün tasarımı ve iç mekan gibi otomotivin farklı alanlarında görevlendirilmek amacıyla işe alınan stajyerlerden oluşan ekip, alternatif motor teknolojileri konusundaki becerilerini ortaya koymak için böyle bir projeye girişmişler.



Tasarım ve temel yapı olarak 1886'da imal edilen "Benz Patent Motor Car"ı örnek alan grup, tüm teknolojiyi bu tarihsel yapı üzerine entegre etmişler. Koltukları karbon fiberden, el tutamakları deriden, araç gövdesinin ön bölümüyse Formula1 araçlarında kullanılan fiber benzeri malzemeden üretilmiş. Direksiyon yerine bir joystick tarafından yönlendirilebilen F-CELL Roadster, çevreyi kirletmeyen ve yakıt hücresiyle çalışan küçük bir motorla yürüyor. Bu motor, yine klasik Benz otomobilindeki gibi arkada bulunuyor. Bisiklet tekerleğine benzer lastik ve jantlarıyla ilerleyen bu araç, saatte 25 km hız yapabiliyor ve bir depo yakıtla 350 km yol alabiliyor.

