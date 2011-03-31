-STADYUMA YAPILACAK SALDIRI ÖNLENDİ BERLİN (A.A) - 31.03.2011 - Alman Federal Suç Dairesi'nin (BKA) Alman 1.Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un maçlarını oynadığı Signal İduna Park Stadına yapılacak olası bir saldırıyı önlediği bildirildi. BKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili Salı günü Köln kentindeki bir otelde şimdiye kadar poliste sicili olmayan 25 yaşındaki bir Almanın gözaltına alındığı ifade edildi. Zanlının Alman makamlarına olası bir saldırı yapılacak hedefleri elektronik posta aracığı ile ilettiği, Dortmund'daki stadın da hedefler arasında gösterildiği belirtilen açıklamada, daha sonra yapılan aramalarda sözkonusu kişinin evinde ve Dortmund'daki stadın yakınında 3'er patlayıcı maddenin bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, patlayıcıların patlayacak durumunda olup olmadığının henüz bilinmediği belirtildi. Zanlının, Şubat ayında Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Alman Büyükelçiliği ile Almanya'da iki hedefe olası saldırı yapılacağı yönünde Alman makamlarına elektronik posta aracılığı ile bilgi verdiği belirtilen açıklamada, ancak zanlının verdiği bu bilgilerin şantaj şüphesi uyandırdığı, bu kişinin ayrıca 2010 yılında bir şirkete yapılan ve henüz aydınlatılamayan şantaj olayı ile de bağlantılı olabileceği belirtildi. Bild gazetesinde yer alan haberde, zanlının Cumartesi günü Borussia Dortmund ile Hannover arasında oynanacak olan karşılaşmaya gelen seyircileri öldürmek istediği belirtilirken, BKA bu haberi doğrulamadı. Dortmund polisi tarafından yapılan açıklamada, sözkonusu karşılaşmanın Cumartesi günü oynanacağı, zanlının göz altına alınması ve patlayıcı olduğu şüphelenilen maddelerin bulunması ile herhangi bir tehlikenin kalmadığı belirtildi. Borussia Dortmund tarafından yapılan açıklamada da, karşılaşma için polis ile işbirliği içinde tedbir amaçlı güvenliğin artırılacağı kaydedildi.