'Stadda Allah da biziz, mafya da biziz' diyerek taraftarı darp eden polise hapis cezası

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Mayıs 2012'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası çıkan olaylarda, Cüneyt Uslu adlı taraftara karşı 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Tehdit' suçlarını işleyerek görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında dava açılan polis memuru, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Polis memuruna verilen ceza ise ertelendi.

DHA’dan Arzu Kaya’nın haberine göre, derbide çıkan olaylar sırasında bir taraftarı döven, otopark demirine kelepçeleyen ve tehdit eden polise, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

‘Küfür yedi, futbolcuların tünelinde dövüldü, otopark demirlerine kelepçelendi’

Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, derbi sonrası yaşanan olaylar sırasında tribünden bir taraftar sahaya doğru koşarken düştü. Cüneyt Uslu adlı taraftar ise düşen kişiye yardım etmek amaçlı yanına gittiğinde statta sivil olarak görevli polis memuru Süleyman Esirger, Uslu'nun yanına gelerek küfretti. Çevik kuvvette görevli 5-6 polis sporcuların sahaya çıktığı tünele Uslu'yu sokarak darp etti ve stadyumun dışında bulunan otoparkın demirlerine kelepçeledi.

Polis memuru Esirger, kelepçeli vaziyette dövdüğü Uslu'ya “Benim ismim Süleyman Esirger. Bu ismi hayatın boyunca unutma. Burada Allah da biziz, mafya da biziz. Eğer beni şikayet edecek olursan kafana sıkarım. Elime de falçata atar, nefsi müdafaa der geçerim, ceza almam" dedi.

Savcı, polisin 12 yıl 6 aya kadar hapsini istedi

Söylendiği iddia edilen sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek, ruh dinginliğini bozacak nitelikte olduğu ifade edilen iddianamede, polis memurunun görev gereklerine aykırı hakaret ettiği belirtildi. Polis memuru hakkında “görevi kötüye kullanma", “kasten yaralama", “hakaret", “tehdit" suçlarından 3 yıl 10 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Polis: Yardım etmek için yanında bulundum

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık polis memuru Süleyman Esirger, müşteki bilgisayar mühendisi Cüneyt Uslu ve avukatı Ayhan Sağıroğlu hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Esirger, maç sonunda Fenerbahçe taraftarlarının olay çıkardığını belirterek, olaylar sırasında çevik kuvvet polisinin toplu müdahalesi olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan kişilerin kimlik bilgilerini öğrenmek amacıyla stadın yanında bulunan gözaltı araçlarının yanına gittiğini belirten Esirger, “Yerde yaralı yatan bir şahıs gördüm, yardım istiyordu. Gazdan etkilendiğini düşündüm. Ben kendisine yardım etmek isterken polis olduğumu anlayınca da yardım talebini reddetti. Yanında 10 dakika kadar yardım etmek için bulundum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

‘Yüzüstü kelepçelediler, cop ve tekmeyle vurdular’

Duruşmada söz alan müşteki Cüneyt Uslu, olay günü yüzüstü kelepçelenip yere yatırıldığını ifade ederek, “Sanıkla beraber diğer polisler cop ve tekmeyle vurdular, sonra sanık bana yumruk attı. En son sırtıma oturup kafamı tutarak tehdit etti. Bu durum 45 dakika boyunca sürdü" diye konuştu. Uslu'nun avukatı Ayhan Sağıroğlu ise sanığın tüm suçlardan ceza almasını talep etti.

1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Mahkeme, polis memuru Süleyman Esirger'i “Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Hapis cezasına erteleme

Sanığın suç işlemeyeceği konusunda mahkemede vicdani kanaat oluştuğuna dikkati çeken hakim Mustafa Öztürk, verilen cezayı erteledi. 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçunun işlendiğinin sabit olmadığına karar veren mahkeme, “Görevi kötüye kullanma" suçunun da unsurların oluşmadığını belirtti ve sanığın bu 3 suçtan beraatına karar verdi.