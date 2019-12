Stad zemini fanla kurutuldu

Türkiye'de bir 'ilk' olarak, Kayseri'de Kadir Has Stadı'nın zeminindeki ıslaklığı kurutmak için, 20 adet dev fan yerleştirildi. Bu arada doğalgazla çalışan ve tribünleri ve zemini de ısıtan 384 ısıtıcı devreye alındı.



Fenerbahçe İdari menajeri Volkan Ballı, zemindeki ıslaklık ve kayganlık nedeniyle her iki takım oyuncularının risk altında olduğu görüşünü yineledi.



Fenerbahçe İdari menajeri Volkan Ballı, Fenerbahçe kulübü olarak Kadir Has Stadı'nın gayri resmi açılışında maç yapmaktan gurur ve onur duyduklarını ve ülkenin önemli bir futbol eseri kazandığını söyledi.



Ballı, Kayserisporlu yöneticilerle birlikte dün gece geç saatlerde B.B. Kadir Has Stadı'nda yaptığı son incelemenin ardından, "Fenerbahçe kulübü olarak ülkemize bu dev spor eserini kazandıranları tebrik ediyoruz. Bunu yapanların eline sağlık diyoruz. Ancak, bir konudaki endişemizi gözardı edemeyiz. Sahanın zemini çok kısa bir süre önce kesme çimlerle yapılmış. Bir haftadan beri çok yağış olduğundan sahanın zemini sadece bizim değil, her iki takım oyuncuları açısından da risk taşıyor. Sakatlanma açısından futbolcuları tehdit eden bu durumu ilgililere bildirdik. Maç sırasında çimlerin kök gelişimini tamamlayamaması ve rulo çim toprağının hafif killi oluşu da kaymayı, dolayısıyla sakatlanma riskini engelleyebilecektir. Sahadaki ıslak ve esnek zeminin düzeltilmesi gerekli" dedi.



Volkan Ballı, Kayserisporlu yöneticilerle yaptığı görüşmenin ardından Kayserispor eski kaptanı Gıyasi Tokoğlu, Kayserispor ve Galatasaray'da uzun yıllar top koşturan eski futbolcu Cengiz Yazıcıoğlu'na da, "Kötü zemin yüzünden daha önce Dievid'in uzun süreli sakatlık yaşamasına tanık olduk. Biz oldukça teknik bir takımız. Endişelerimiz ondandır" diye konuştuğu görüldü.



B.B. Kadir Has Stadı'nın zeminindeki ıslaklığın giderilmesi için önce tribünleri ısıtacak 320 adet doğalgazlı radyan ısıtıcılar devreye sokuldu. Doğalgazlı ısıtıcılar, sabaha kadar çalıştırıldı. Bu arada stadın yapımını tamamlayan Kayseri imar A.Ş. yönetim kurulu başkanı Mehmet Tarınç'ın bulduğu yöntemle zeminin kurutulması için sahanın çeşitli yerlerine özel olarak yaptırılan 20 adet dev fan yerleştirildi. Fanlarla yaratılan rüzgar sonucu, sahadaki ıslaklığın giderildiği görüldü.



Yönetim Kurulu Başkanı Tarınç, "Çum zeminin rüzgarla temas ettiği yerlerin kuruduğunu görünce, sanayide özel olarak 20 adet dev fan yaptırıp getirdik. Fanların etki ettiği zeminin çok müsait hale geldiğini gördük. Fanları maç saatine kadar çalıştırarak herhangi bir sorun yaşanmamasını sağlayacağız" dedi. Stad Müdürü Osman Kayaalp de çimin biçildiğini, fan ve radyan sisteminin yanısıra alttan ısıtma sisteminin de devreye konulması sonucu zemindeki ıslaklık ve kayganlığın önüne geçtiklerini, zeminde yer yer değişim yaptıklarını ifade etti.



Bu arada,Kayserispor'un yarın sahaya Souleymanou- Durmuş, Eren Güngör ,Ali Turan, Toledo- Mehmet Topuz, Saidou, Ragıp( Furkan) Mehmet Eren- Cangele ,Aghahowa onbiriyle çıkması bekleniyor. Sarı kırmızılı ekipte Koray dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.



Öte yandan ,meteoroloji yetkilileri kent merkezinde hava sıcaklığının bugün 18 dereceye kadar ulaşacağını, yarın ise maç saatinde kısa süreli mevzi yağış olabileceğini belirttiler. Hava sıcaklığındaki artışın da Kadir Has Stadı'nın zemini açısından yararlı olacağı ileri sürüldü.