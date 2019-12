Stad açıldı, söylentiler bitmedi!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özhaseki, "Merhum Kadir Has'tan, vermek istediği 10 milyon TL'yi alamadık ama stadyuma ismini verdik" dedi.



Özhaseki, Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı belediye başkan adaylarının, "Stadı Kadir Has yaptırdı. Başkan da havasını atıyor" şeklinde dedikodu yaptıklarını belirtti.



Önemli olanın eser bırakmak ve iş yapmak olduğunu belirten Özhaseki, merhum Kadir Has'ın stadyum yapımında kullanılmak üzere 10 milyon TL vermek istediğini, kendilerinin de stadyuma Kadir Has ismini vereceklerini Has'a söylediklerini bildirdi. Özhaseki, şöyle devam etti:



"Kadir Has, yaptığımız görüşmelerin ardından kısa bir süre sonra vefat etti. Biz de yakınlarına gidip cenazenin başında (Kadir amca bize 10 milyon TL söz vermişti. Sözünüzü tutun) diyemezdik. Daha sonra çocukları ile görüştük, durumlarının müsait olmadığını, ancak 1 milyon TL verebileceklerini, 2 yıl içinde 2 milyon TL daha verebileceklerini söylediler. Biz ne yapacaktık? 'Hayırseverlerin Babası' olarak adlandırılan, Kayseri'ye, Türkiye'ye büyük hayır yatırımları bulunan bir büyüğümüzün ismini stadyuma vermeyecek miydik? Biz de merhum Kadir Has'tan, vermek istediği 10 milyon TL'yi alamadık ama stadyuma ismini verdik. İnsanlık var, ahde vefa var. Eğer bu stadyuma Kadir Has ismini vermeseydik, o zaman da (Kayserililer paragöz olur, parayı alamadılar, adamcağız ölünce de Kadir Has ismini vermekten vazgeçtiler) diyeceklerdi. Güzel bir eser ortaya çıktı. Kayseri'ye, Türkiye'ye hayırlı olsun."



Özhaseki, Kadir Has Stadyumu'nda binlerce etkinlik düzenleneceğini de ifade ederek, "Bu mekanı kullanan vatandaşlar çok memnun kalacak. Dünkü Fenerbahçe maçında binlerce insan Kayseri'ye geldi. Bu insanlar kentin ekonomisinin canlanmasına da katkı sağladı" diye konuştu.