STA dış ticarette güvenlik kalkanımız oldu

Dış Ticaret Müsteşarı Kayalar: “Türkiye bugüne kadar 23 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı, halen 12’si yürürlükte ve bu ülkelere ihracatımız, dünyaya olan ihracatımızdan daha fazla arttı.”



Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar, Türkiye'nin bugüne kadar 23 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığını belirterek, halen 12 adet STA'nın yürürlükte bulunduğunu bildirdi.

Kayalar, STA imzalanan ülkelere ihracatın, dünyaya olan ihracattan daha fazla arttığını belirtti.

Dış Ticaret Müsteşarı Kayalar, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile imzalanan 10 adet STA'nın, Avrupa Birliği'nin genişlemeleri neticesinde feshedildiğini ve bu ülkelerle ticari ilişkilerin Türkiye-AB ortaklık ilişkisi temelinde yürütüldüğünü söyledi.



Kayalar, STA'ların Türkiye'ye getireceği ekonomik kazanımlar arasında dışa açık rekabetçi bir ekonomik altyapının tesisi ile uluslararası rekabet gücünü artırmak, muhtemel iç pazar daralmasının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, mal ticareti yanında hizmetler ticaretinde de pazara giriş imkanları sağlamak, ucuz girdi temin etmek, karşılıklı yatırımların artırılması için uygun ortam oluşturmak bulunduğunu kaydetti.



Müsteşar Kayalar, ayrıca STA'ların sürdürülebilir bir ihracat artışı sağlamak, ihracatın önündeki tarife dışı engelleri kaldırmak, ihracatı ülke ve madde bazında çeşitlendirmek ve Batı Avrupa pazarlarına bağımlılığı azaltmanın önünü açtığını da ifade etti.



STA imzalanan ülkelere olan ihracatın, Türkiye'nin dünyaya olan ihracatından daha fazla artış kaydettiğini belirten Kayalar, bu ülkelere olan ihracatta özellikle motorlu kara taşıtları, tekstil ve konfeksiyon ürünleri, rafine petrol, petrol yağları, elektrikli makine ve cihazlar ile demir çelik ürünlerinin ön plana çıktığını bildirdi.



Kayalar, 2007 yılı itibari ile söz konusu ülkelere ihracatın, toplam ihracatın yüzde 7'sini oluşturduğunu da ifade etti.



STA imzalanan ülkelerle ithalatta da artış yaşandığını belirten Kayalar, ithalata bağlı ihracat yapısının STA ülkeleri ile olan ticarete de yansıdığını ve son dönemlerde petrol fiyatlarında yaşanan ciddi artışların da ithalattaki artışta önemli rol oynadığını söyledi.



STA’lar pazara girişte en etkin ve kalıcı araç



Müsteşar Kayalar, STA'ların en etkin ve kalıcı pazara giriş aracı olduğunu vurgularken, şunları kaydetti:

"Son dönemde bölgesel ticaret anlaşmaları bakımından dünyada bir yoğunluk yaşanıyor ve ülkeler birbiriyle STA yapma yarışına girdi. Bu sebeple, pazara giriş bağlamında ülkemizin bu sürecin dışında kalmasının maliyeti daha ağır olacaktır. STA'lar ithalattaki artıştan daha fazla bir ihracat artışı yaratmasa da, ilgili ülkelerdeki mevcut pazar payımızı korumada ve geliştirmede son derece önemlidir."



Kayalar, Türkiye'nin Faroe Adaları, Lübnan, Ürdün, Körfez İşbirliği Konseyi, Sırbistan, Şili ve MERCOSUR ile STA müzakerelerinin halen devam ettiğini anlatırken, Ukrayna, Asean, Güney Kore ve Hindistan ile STA imzalanması için de girişimlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, STA'lar; iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlıyor ve taraf ülkelerin üçüncü ülkeler ile ticaretlerinde mevcut ulusal düzenlemelerini sürdürmesine izin veriyor.

