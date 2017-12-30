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Deutsche Welle

St. Petersburg’daki saldırıyı IŞİD üstlendi

Rusya Devlet Başkanı Putin, çarşamba günü meydana gelen saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirmişti

30 Aralık 2017 03:37

Rusya’nın St. Petersburg kentinde çarşamba akşamı düzenlenen saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Reuters'in örgütün propaganda aracı olarak bilinen Amaq adlı internet sitesine dayandırdığı haberinde, St. Petersburg’daki bir süpermarkete yönelik bombalı saldırının IŞİD tarafından üstlenildiği belirtildi. Amaq'ta yayınlanan açıklamada "Halifeliğin askerlerinin St. Petersburg'a bomba yerleştirmeyi başardığı” kaydedildi.

St.Petersburg'da çarşamba akşamı Perekrestok adlı süpermarkette meydana gelen patlamada 13 kişi yaralanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, St. Petersburg’daki patlamayı bir “terör saldırısı” olarak nitelendirmişti.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise patlayıcının el yapımı olduğu belirtilerek, içinde içinde 200 gram ağırlığında dinamit bulunduğu ve etrafa daha fazla tahribat vermesi amacıyla şarapnel parçalarıyla doldurulduğu açıklanmıştı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, patlayıcının şarapnel parçalarıyla dolu olmasının "bir terör saldırısı olduğunun kanıtı” olduğunu ifade etmişti.

Geçen haftanın başında da, ABD'nin verdiği istihbarat bilgileri sayesinde St. Petersburg'taki bir katedrale düzenlenmesi planlanan bombalı saldırının önlendiği ortaya çıkmıştı.

Reuters/dpa/DW/JD/HS
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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