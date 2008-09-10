St. Petersburg Bale Tiyatrosu büyüledi

Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor

Bodrum 6. Uluslararası Bale Festivali başladı

Rusya'nın önde gelen çağdaş bale topluluklarından St. Petersburg Bale Tiyatrosu, İstanbul'da bir gösteri sundu."Giselle", "Kuğu Gölü", "Fındıkkıran", "Bayadere" ve "Don Kişot" gibi klasiklerde gösterdikleri performansla beğeni toplayan St. Petersburg Bale Tiyatrosu, "Avrupa Kültür Başkenti Uluslararası Boğaziçi Festivali" kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda sahneye çıktı.Yaklaşık 60 kişilik grup, 3 bölümden oluşan gösteride kostümleri ve sahne şovlarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.