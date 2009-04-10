SSK'lılara iyi haber

Bursa 1. İdare Mahkemesi, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrinden sonra hak kazanılan fark tazminatından döner sermaye ek ödemesinin mahsup edilemeyeceğine karar verdi.



Yoksun kalınan parasal tutar, idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte bu durumdaki personele ödenebilecek.



Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli Türk Sağlık-Sen üyesi bir laborant, SSK'dan Sağlık Bakanlığına devirden sonra aldığı fark tazminatından döner sermaye ek ödemesinin mahsup edilmesi nedeniyle eksik ödenen mali haklarının yasal faiziyle ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun "zımmen" reddine ilişkin işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal hakların faiziyle ödenmesi istemiyle Bursa 1. İdare Mahkemesine dava açtı.



Talebin idareye başvuru tarihinden itibaren incelenmesine karar veren mahkeme, davacıya verilen fark tazminatın hesabına dahil edilen ikramiyenin, maaşa ve kadroya bağlı bir ödeme niteliğinde olduğuna, döner sermaye ek ödemeleri gibi personelin fiili çalışması karşılığında olmadığına, fark tazminatından döner sermaye ek ödemesinin mahsup edilmesinde hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmetti.



Mahkemenin kararında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğuna dikkat çekilerek, davacının kurumuna başvuru tarihinden itibaren fark tazminatından döner sermaye ek ödemesinin mahsup edilen tutarının yasal faizi ile ödenmesi gerektiği belirtildi.



Adaletsizlik ortadan kalktı



Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Bursa 1. İdare Mahkemesi'nin kararıyla adaletsizliğin ortadan kaldırıldığını kaydetti.



Söz konusu karara göre eski SSK personelinin maaş ve fark tazminatının toplamının Sağlık Bakanlığı'nda görevli personelin maaş ve döner sermayesinin toplamı kadar olacağını, bu personele ayrıca ikramiyesinin ödeneceğini ifade eden Kahveci, Sağlık Bakanlığı'nın bu ödemeleri aynı durumdaki çalışanların tümüne yapması gerektiğini söyledi.



Kahveci, "Bakanlık ödeme yapmak istemezse tüm eski SSK personeli bu karar doğrultusunda mahkemeye başvurarak hakkını arayabilir. Türk Sağlık-sen olarak çalışanlara kuruma başvuru dilekçesinden açacakları davalara kadar her türlü hukuki desteği sağlayacağız" dedi.

