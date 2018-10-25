SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak?

SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammı Merkez Bankası Beklenti Anketi’ne göre yüzde 13.78 oldu. Bu artışla en düşük maaş 2008’den önce emekli olan SSK’lılarda 1529 liraya çıkacak.

Emeklilerin gözü ocak zammında. 2018’in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağkur emeklileri, merakla bekliyor. Son açıklanan verilere göre şimdiden yüzde 9.34’lük zam cepte. Ancak geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası’nın açıkladığı beklenti anketine göre; 2018 yılı enflasyonunun yüzde 24.22 olarak gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

1647 TL'ye yükselecek

Bu tahmin gerçekleşirse, 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammı yüzde 13.78 olacak. Halen en düşük maaş esnaf emeklilerinde 1448 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, artış yüzde 13.78 olursa 1647 liraya çıkacak. En düşük Bağkur tarım emeklisi maaşı da bu tahmine göre 1080 liradan 1229 liraya yükselecek.

3 Ocak'ta kesinleşecek

Ocak zammı yüzde 13.78 olarak gerçekleşirse en düşük maaş; 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 1713 liradan 1949 liraya, 2008’den sonra emekli olan SSK’lılarda ise 1021 liradan 1162 liraya ulaşacak. Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan tahmin ise 2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 10.65 olarak gerçekleşebileceğine işaret ediyor. 3 ocak’ta kesin rakamlar belli olacak.