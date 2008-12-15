SSK Emekli Aylığınız - 20 Yıl



20 yıl (7200 gün) sigortalılık süresi sonunda alınacak emekli aylığı

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücret üzerinden aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 10 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 20 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.