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SSK Emekli Aylığınız - 20 Yıl

15 Aralık 2008 02:00







Prime esas ortalama kazancınız asgari ücret düzeyinde bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Asgari ücretten % 10 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Asgari ücretten % 20 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Asgari ücretten % 30 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız? 

Asgari ücretten % 40 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Asgari ücretten % 50 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Asgari ücretten % 60 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Asgari ücretten % 70 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Asgari ücretten % 80 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız? 

Asgari ücretten % 90 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Asgari ücretten % 100 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Asgari ücretten % 120 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Asgari ücretten % 140 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Asgari ücretten % 160 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Tavan prim tutarı üzerinden ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?



20 yıl (7200 gün) sigortalılık süresi sonunda alınacak emekli aylığı


Prime esas ortalama aylık kazancınız asgari ücret düzeyinde bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 533 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücret üzerinden aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Asgari ücretten yüzde 10 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 577 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 10 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Asgari ücretten yüzde 20 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 610 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 20 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Asgari ücretten yüzde 30 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 645 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 30 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Asgari ücretten yüzde 40 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 678 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 40 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Asgari ücretten yüzde 50 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 710 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 50 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Asgari ücretten yüzde 60 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 742 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 60 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Asgari ücretten yüzde 70 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 760 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 70 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Asgari ücretten yüzde 80 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 782 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 80 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Asgari ücretten yüzde 90 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 796 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 90 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Asgari ücretten yüzde 100 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 813 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 100 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Asgari ücretten yüzde 120 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 848 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 120 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Asgari ücretten yüzde 140 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 880 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 140 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Asgari ücretten yüzde 160 daha fazla ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 913 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman o günkü geçerli asgari ücretten yüzde 160 daha fazla aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

Tavan prim tutarı üzerinden ortalama kazanç bildirilmişse emekli olduğunuzda ne kadar aylık alırsınız?

Bu gelir düzeyinde alacağınız emekli aylığı 1.382 YTL’dir. Bu rakam, çalışma hayatınız olan 20 yıl boyunca, her zaman tavan pirim tutarı üzerinden aylık aldığınız ve/veya ücretinizin bu düzeyde SSK’ya bildirildiği varsayımına dayanmaktadır. 20 yıldan fazla çalıştığınız her 240 gün ve kadın iseniz 50, erkek iseniz 55 yaşınızdan sonraki her yıl için, bu aylık, yaklaşık yüzden 1 oranında artacaktır.

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